58-річна Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в бікіні (відео)

Знаменитість приймає сонячні ванни на Мальдівах. Вона традиційно дивує своїх фанатів молодим виглядом.

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58-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі продемонструвала свою струнку фігуру, насолоджуючись днем на пляжі під час подорожі на Мальдіви. Сонячним відео знаменитість поділилася в Instagram.

Зірка фільмів про Остіна Паверса показала свою підтягнуту фігуру в чорному бікіні, коли вирушила на прогулянку біля океану. Зокрема, Елізабет додала до пляжного аутфіту сонцезахисні окуляри в золотій оправі разом із парою сережок-крапель.

Несучи пляжний рушник, Герлі розпустила свої пасма на плечі, приймаючи сонячні ванни.

"Привіт, Мальдіви", — лаконічно написала англійська знаменитість.

Елізабет Герлі

"Чорт, вона така гарна", "Як вона може все ще виглядати такою молодою і красивою, здається, рухається назад у часі", "Ви виглядаєте вражаюче красиво в чорному бікіні, Елізабет", — коментують мальдівське відео підписники акторки.

Хоча незрозуміло, хто знімав свіжий ролик, відомо, що єдиний син Елізабет Герлі Даміан часто фотографує зіркову маму у відвертих образах та купальниках. Спадкоємець акторки навіть зняв її у своєму фільмі.

Елізабет Герлі із сином Фото: Getty Images

У режисерському дебюті Даміана Елізабет грає матір на ім’я Лілі, яка приймає друзів доньки у своєму карибському маєтку через рік після загадкової смерті її дочки та чоловіка.

Нагадаємо, Елізабет Герлі привітала сина Даміана з 22-м днем народження.

Також Фокус писав про появу Елізабет Герлі на червоній доріжці у "старій" сукні.