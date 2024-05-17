58-летняя Элизабет Херли показала стройную фигуру в белом бикини (видео)

Знаменитость довольно часто поражает фанатов подтянутой формой. Накануне она качалась на пляжной качели.

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58-летняя английская актриса и модель Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру в белоснежном купальнике. Кадрами отдыха звезда экрана делится в Instagram.

Мама одного ребенка выглядела довольной, демонстрируя свою фигуру в крошечном бикини из двух частей, когда качалась на пляжной качели.

Оставив свои длинные волосы распущенными, Херли добавила к пляжному образу стильную светлую накидку с короткими рукавами. Также Элизабет продемонстрировала солнцезащитные очки.

"Просто качаюсь в новом кафтане", — лаконично написала знаменитость.

Элизабет Херли

Ранее английская звезда экрана рассказала Times Radio, что из-за того, что ее кожа естественно стареет со временем, а камеры имеют высокое качество, она показывает лишь "маленькие кусочки".

"Сейчас я показываю только очень маленькие кусочки себя. Потому что, знаете, очевидно, когда вы старше, ваша кожа не так хороша на вашем теле. А в реальной жизни, знаете, люди склонны скрывать. Если вы сейчас посмотрите на красную дорожку, люди покрыты. Руки прикрывают, ноги прикрывают. Они лишь немного показывают, потому что это очень неутешительно", — призналась Херли.

Элизабет Херли

Напомним, Элизабет Херли показала фигуру в леопардовом бикини.

Также Фокус писал о появлении Элизабет Херли в ярком ансамбле на публике.