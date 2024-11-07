59-річна Елізабет Герлі вийшла у світ зі своїм 22-річним сином-красенем (фото, відео)

Мати і син відвідали закриття Melbourne Cup, найзнаменитіших і найпопулярніших скачок в Австралії.

Британська акторка і фотомодель Елізабет Герлі вирушила до Австралії на Мельнбурнський кубок разом зі своїм сином-моделлю Деміеном, де вони разом відвідали низку світських заходів, позуючи фотографам і прекрасно проводячи час удвох, повідомляє WWD.

Мельбурнський Кубок (Melbourne Cup) — знамениті перегони на іподромі Flemington Park у передмісті Мельбурна (Австралія), найпрестижніший двомильний гандикап у світі. Це центральна подія барвистого масового весняного свята (Melbourne Cup Carnival) у штаті Вікторія, що, своєю чергою, є грандіозним завершенням Spring Racing Carnival, загальнонаціонального свята, що триває з квітня по листопад.

Елізабет перейнялася яскравою атмосферою Кубка Lexus Melbourne 2024 і вигуляла відразу дві сукні від австралійського бренду Rebecca Vallance з грайливими квітковими деталями й фактурними візерунками.

Для Дня Кубка Мельбурна 2024 Герлі вибрала жовту структуровану сукню-міді без бретелей, прикрашену великими тривимірними сонячно-жовтими квітами вздовж верху ліфа і навколо плечей. Вона доповнила образ м'якими ліловими туфлями-човниками Manolo Blahnik і відповідною невеликою сумкою.

Завершальним елементом ансамблю актриси став її великий квітковий головний убір. Образ завершили прикраси від Tiffany & Co.

Стилізував образ зірки Майк Адлер, який також працював з її сином Деміаном. Молодий чоловік обрав класичний чорний костюм зі штанами в тонку смужку, білою сорочкою, синьою краваткою і сірим жилетом. Костюм прикрашала жовта квітка, прикріплена до піджака.

На обід у Crown Oaks Club Lunch у Crown Palladium Гейлі одягла інше вбрання. Сукня в стилі барбікор вирізнялася рожево-червоним квітчастим візерунком, ліфом із запахом спереду, спідницею з косим кроєм і підвернутими рукавами.

Деміан прийняв монохромний тренд з легким омбре-вкрапленням у глибокому кремовому блейзері, білих штанах і світло-коричневих замшевих туфлях з гострим носком. Він вирішив не вдягати сорочку під піджак, доповнивши образ золотим намистом з хрестом.

Фото: Getty

Герлі дуже близька зі своїм сином. В одному з інтерв'ю вони зізнавалися, що їхнє улюблене заняття — "робота".

"У нас немає розмов, які не стосувалися б роботи, зйомок або створення фільму в якомусь сенсі", — сказав Деміан. У нього є квартира в Лондоні, але більшу частину часу він проводить у заміському будинку своєї мами.

Зі свого боку Елізабет каже, що у неї є "дуже дратівливе правило мами", коли вона проводить час із сином, і воно діє й донині:

"Нам ніколи не дозволяють вмикати телевізор до 6 вечора. Це стосується і карантину! Ми завжди цього дотримувалися. Тому ми намагаємося працювати весь день, але о 6-й йдемо дивитися телевізор".

Деміан — син актриси і покійного американського кінопродюсера Стіва Бінга.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі розкрила секрети своєї молодості. Вона досі демонструє струнке підтягнуте тіло і позує в купальниках.