Элизабет Херли воссоединилась с бывшим мужем (фото)

Звезда экрана и Арун Наяр были женаты с 2007 по 2011 год. После развода они остались хорошими друзьями.

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59-летняя английская актриса Элизабет Херли вышла в свет с 22-летним сыном Дамианом. Об этом пишет Daily Mail.

Херли воссоединилась со своим бывшим мужем Аруном Наяром, 59, на ужине BAFTA Дивали в Лондоне.

Звезда экрана и наследник мультимиллионера были женаты с 2007 по 2011 год, но после развода остались хорошими друзьями.

Херли и Наяр посетили мероприятие Королевской школы рисования и Международного института изобразительных искусств. К ним на публике присоединился единственный сын Элизабет.

Английская знаменитость появилась в ярко-розовом сари с инкрустированными драгоценными камнями. Она сочетала розовый наряд с серебристой сумочкой в стиле ракушки и добавила к своему наряду эффектное розово-серебряное ожерелье с серьгами в тон.

Арун Наяр и Элизабет Херли с сыном Дамианом Фото: Getty Images

Арун контрастировал со своей бывшей женой в полностью черном костюме с лакированными ботинками, а Демиан выбрал черно-белый образ.

22-летний режиссер появился в кожаных брюках прямого кроя и белом двубортном блейзере с низким вырезом. Он завершил свой образ парой остроносых черных ковбойских сапог и длинным ожерельем с серебряным крестиком.

Это уже не первый случай, когда трио воссоединяется. Бывшие супруги встретили Новый 2024 год вместе.

Арун не является биологическим отцом Дамиана, но Элизабет ранее говорила, что всегда считала его отцом после того, как пара поженилась, а Дамиану было пять лет.

Арун Наяр и Элизабет Херли с сыном Дамианом Фото: Getty Images

Дамиан родился в 2002 году в семье Элизабет и ее бывшего бойфренда, американского бизнесмена-мультимиллионера Стива Бинга, который умер в 2020 году.

Напомним, Элизабет Херли сменила сразу несколько розовых образов с важной целью.

Также Фокус писал о том, как Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в красочном бикини.