59-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в красочном бикини (фото)

Звезда экрана часто хвастается стройной фигурой в купальниках. Один из ключевых секретов Элизабет — правильное питание.

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59-летняя английская актриса Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в красочном бикини, когда она поздравляла свою подругу с днем рождения. Летним кадром знаменитость поделилась в Instagram.

Мама одного ребенка похвасталась своим прессом в крошечном бикини, когда поделилась ярким фото со своей 32-летней подругой Сейлой Уайз.

Они двое носили сине-розово-фиолетовые верхи бикини с треугольниками и соответствующие низы из собственного бренда Элизабет Elizabeth Hurley Beach. В качестве аксессуара дуэт продемонстрировал массивные затемненные солнцезащитные очки, когда они понежились на солнце на пляже.

Элизабет Херли с подругой

Херли зачесала свои золотисто-коричневые пряди в пучок с пробором посередине. Именинница распустила темные волосы.

"С днем рождения мою прекрасную кошку Сейлу", — написала звезда фильма "Остин Паверс".

Ранее Элизабет рассказывала, что "всегда следила за тем, что она ест", вспоминая, как в подростковом возрасте проверяла этикетки на пищевых продуктах, поскольку она никогда не хотела потреблять продукты с высокой степенью обработки.

В разговоре с The Telegraph Херли назвала свой режим "очень нормальным" и сказала, что не пьет "странных зеленых соков или чего-то подобного".

О пластических операциях английская актриса открыто не рассказывает, однако отмечает, на что больше всего обращает внимание в своем домашнем уходе.

"Увлажняющий крем, кремы для глаз, кремы для рук, крем для тела. С возрастом наша кожа становится суше, поэтому очень важно оставаться увлажненной", — отмечала Элизабет для Hollywood Life.

Элизабет Херли Фото: Instagram elizabethhurley1

Напомним, 59-летняя Элизабет Херли примерила белоснежный купальник.

Также Фокус писал о появлении Элизабет Херли на публике в ярком образе.