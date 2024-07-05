59-річна Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в барвистому бікіні (фото)

Зірка екрану часто хизується стрункою фігурою в купальниках. Один з ключових секретів Елізабет — правильне харчування.

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59-річна англійська акторка Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в барвистому бікіні, коли вона вітала свою подругу з днем ​​народження. Літнім кадром знаменитість поділилася в Instagram.

Мама однієї дитини похизувалася своїм пресом у крихітному бікіні, коли поділилася яскравим фото зі своєю 32-річною подругою Сейлою Вайз.

Вони двоє носили синьо-рожево-фіолетові верхи бікіні з трикутниками та відповідні низи з власного бренду Елізабет Elizabeth Hurley Beach. Як аксесуар, дует продемонстрував масивні затемнені сонцезахисні окуляри, коли вони поніжилися на сонці на пляжі.

Елізабет Герлі з подругою

Герлі зачесала свої золотисто-коричневі пасма в пучок із проділом посередині. Іменинниця розпустила темне волосся.

"З днем народження мою прекрасну кішку Сейлу", — написала зірка фільму "Остін Паверс".

Раніше Елізабет розповідала, що "завжди стежила за тим, що вона їсть", пригадуючи, як у підлітковому віці перевіряла етикетки на харчових продуктах, оскільки вона ніколи не хотіла споживати продукти з високим ступенем обробки.

У розмові з The Telegraph Герлі назвала свій режим "дуже нормальним" і сказала, що не п'є "дивних зелених соків чи чогось подібного".

Про пластичні операції англійська акторка відкрито не розповідає, проте зазначає, на що найбільше звертає увагу у своєму домашньому догляді.

"Зволожувальний крем, креми для очей, креми для рук, крем для тіла. З віком наша шкіра стає сухішою, тому дуже важливо залишатися зволоженою", – зазначала Елізабет для Hollywood Life.

Елізабет Герлі Фото: Instagram elizabethhurley1

Нагадаємо, 59-річна Елізабет Герлі приміряла білосніжний купальник.

Також Фокус писав про появу Елізабет Герлі на публіці в яскравому образі.