Элизабет Херли оделась в розовое с важной целью (фото)

Октябрь считается месяцем борьбы с раком молочной железы. Женщин призывают регулярно проверять здоровье.

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59-летняя английская актриса Элизабет Херли надела розовый наряд, когда вышла на прогулку в Нью-Йорке, в честь Месяца борьбы с раком молочной железы. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость с 1996 года является амбассадором компании Estée Lauder Companies против рака молочной железы.

Чтобы привлечь внимание, звезда фильма об Остине Пауэрсе продемонстрировала свое чувство стиля, рекламируя кампанию в Нью-Йорке в череде розовых комплектов.

Элизабет Херли начала свой день с появления в программе новостей "Добрый день, Нью-Йорк" в элегантном розовом платье с аппликацией сбоку. Она добавила к образу туфли на каблуках в тон и розовую сумочку. Также английская знаменитость примерила солнцезащитные очки.

Элизабет Херли Фото: Getty Images

Позже в тот же день она вместе с исполнительным председателем Estee Lauder Уильямом П. Лаудером отправилась осветить Эмпайр-Стейт-Билдинг розовым цветом в честь кампании.

Для своего второго выхода Херли переоделась в ярко-розовое шифоновое платье-плиссе, которое облегало ее фигуру и имело драпированные рукава.

Элизабет Херли

Присоединившись к кампании почти три десятилетия назад, Элизабет Херли продолжала поддерживать кампанию и открыто говорить о раке молочной железы, чтобы помочь собрать средства во всем мире на лекарства против тяжелой болезни.

Напомним, Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в бикини.

Также Фокус писал о единственном сыне Элизабет Херли.