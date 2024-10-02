Елізабет Герлі одяглася в рожеве з важливою метою (фото)

Жовтень вважається місяцем боротьби з раком молочної залози. Жінок закликають регулярно перевіряти здоровʼя.

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59-річна англійська акторка Елізабет Герлі одягла рожеве вбрання, коли вийшла на прогулянку в Нью-Йорку, на честь Місяця боротьби з раком молочної залози. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість з 1996 року є амбасадоркою компанії Estée Lauder Companies проти раку молочної залози.

Щоб привернути увагу, зірка фільму про Остіна Паверса продемонструвала своє почуття стилю, рекламуючи кампанію в Нью-Йорку в низці рожевих комплектів.

Елізабет Герлі почала свій день з появи в програмі новин "Добрий день, Нью-Йорку" в елегантній рожевій сукні з аплікацією збоку. Вона додала до образу туфлі на підборах в тон та рожеву сумочку. Також англійська знаменитість приміряла сонцезахисні окуляри.

Елізабет Герлі Фото: Getty Images

Пізніше того ж дня вона разом із виконавчим головою Estee Lauder Вільямом П. Лаудером вирушила освітлити Емпайр-Стейт-Білдінг рожевим кольором на честь кампанії.

Для свого другого виходу Герлі переодягнулася в яскраво-рожеву шифонову сукню-плісе, яка облягала її фігуру та мала драпіровані рукави.

Елізабет Герлі

Приєднавшись до кампанії майже три десятиліття тому, Елізабет Герлі продовжувала підтримувати кампанію та відкрито говорити про рак молочної залози, щоб допомогти зібрати кошти в усьому світі на ліки проти важкої хвороби.

Нагадаємо, Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в бікіні.

Також Фокус писав про єдиного сина Елізабет Герлі.