59-річна Елізабет Герлі із сином Даміаном відвідали вечірку Наомі Кемпбелл (фото)

Зірка серіалу "Строго конфіденційно" у відвертій сукні продемонструвала струнку фігуру і квітучий зовнішній вигляд. Елізабет Герлі часто з'являється на різних заходах у компанії свого сина.

Британська модель, акторка і продюсерка Елізабет Герлі в компанії свого сина-режисера Даміана 19 червня відвідала вечірку V&A в Лондоні, організовану BOSS, повідомляє Daily Mail.

Зірковий захід був присвячений відкриттю виставки NAOMI: In Fashion, присвяченій історії 40-річної кар'єри культової моделі у світі моди Наомі Кемпбелл.

59-річна Елізабет на зірковий захід одягла сміливу сукню з глибоким ефектним декольте. Шовковиста сукня до підлоги з яскравим принтом, що нагадує розмальовку зебри, вигідно підкреслила витончену фігуру актриси. Сукня з довгими рукавами мала красиве драпірування в області талії. Зірка завершила образ парою золотих босоніжок на високій платформі і маленьким клатчем у тон. З прикрас на ній були сережки-кільця, ланцюжок з кулом у вигляді сердечка і кілька каблучок з дорогоцінним камінням. Герлі уклала своє довге волосся м'якими хвилями і наклала яскравий макіяж.

Елізабет Герлі з сином Даміаном Фото: Getty Images

На вечірці до Елізабет приєднався 22-річний син-двійник Даміан, якого вона ділила з покійним кінопродюсером Стівом Бінгом. Він продемонстрував фігуру в стильному та ідеально зшитому білому костюмі. Режисер-початківець чепурно одягнув двобортний піджак на голе тіло і доповнив свій образ чорними туфлями з квадратним носком, сонцезахисними окулярами і хрестиком з камінням на ланцюжку. Мама і син трималися поруч і мило позували численним фотографам.

Раніше, Фокус писав, що 54-річна Наомі Кемпбелл у сміливому вбранні з'явилася на модній вечірці в Лондоні. Колекцію курирував знаменитий стиліст Едвард Еннінфул.