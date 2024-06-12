59-річна Елізабет Герлі в стильному вбранні з'явилася на показі мод Ernsting's Family (фото)

Зірка серіалу "Строго конфіденційно" мала дуже молодий вигляд. Елізабет Герлі продемонструвала струнку фігуру і квітучий зовнішній вигляд.

Британська акторка і модель Елізабет Герлі та її син-двійник Даміан затьмарили всіх 11 червня ввечері, з'явившись на показі мод Ernsting's Family в Гамбурзі, Німеччина, повідомляє Daily Mail.

59-річна акторка продемонструвала струнку фігуру в стильних чорних джинсах скінні і відповідній куртці-бомбері на блискавці. Вона сміливо розстебнула блискавку на куртці, щоб показати своє велике декольте. До свого гламурного образу Елізабет додала сережки з бірюзою і взула пару босоніжок кольору металік на дуже високих підборах. Модель зробила ніжний макіяж, підкресливши очі димчастими тінями для повік і чорною підводкою. На вилиці вона нанесла рожеві рум'яна, а губи нафарбувала такого ж кольору блиском.

Її 22-річний син Даміан для зіркового заходу обрав укорочений темно-синій світшот, прикрашений розшитим блискітками динозавром, а також світлі потерті джинси з низькою посадкою. Свій образ він доповнив чорними черевиками з квадратним носком.

Елізабет Герлі з сином Даміаном Фото: Getty Images

Мати і син позували фотографам і приймали однакові пози. На показі також були присутні зірка "Рудої Соні", акторка Бріджит Нільсен з чоловіком Маттіа Дессі та зірка серіалу "Закон і порядок" Елізабет Рем.

Раніше, Фокус писав, що Елізабет Герлі розкрила секрети своєї молодості. Британська актриса, яка у своєму віці може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою, зізналася, що одним із секретів її молодості є правильне харчування.