59-летняя Элизабет Херли в стильном наряде появилась на показе мод Ernsting's Family (фото)

Звезда сериала "Строго конфиденциально" выглядела очень молодо. Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру и цветущий внешний вид.

Британская актриса и модель Элизабет Херли и ее сын-двойник Дамиан затмили всех 11 июня вечером, появившись на показе мод Ernsting's Family в Гамбурге, Германия, сообщает Daily Mail.

59-летняя актриса продемонстрировала стройную фигуру в стильных черных джинсах скинни и подходящей куртке-бомбере на молнии. Она смело расстегнула молнию на куртке, чтобы показать свое обширное декольте. К своему гламурному образу Элизабет добавила серьги с бирюзой и обула пару босоножек цвета металлик на очень высоких каблуках. Модель сделала нежный макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями для век и черной подводкой. На скулы она нанесла розовые румяна, а губы накрасила такого же цвета блеском.

Ее 22-летний сын Дамиан для звездного мероприятия выбрал укороченный темно-синий свитшот, украшенный расшитым блестками динозавром, а также светлые потертые джинсы с низкой посадкой. Свой образ он дополнил черными ботинками с квадратным носком.

Элизабет Херли c сыном Дамианом Фото: Getty Images

Мать и сын позировали фотографам и принимали одинаковые позы. На показе также присутствовали звезда "Рыжей Сони", актриса Бриджит Нильсен с мужем Маттиа Десси и звезда сериала "Закон и порядок" Элизабет Рем.

Ранее, Фокус писал, что Элизабет Херли раскрыла секреты своей молодости. Британская актриса, которая в своем возрасте может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, призналась, что одним из секретов ее молодости является правильное питание.