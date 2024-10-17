Елізабет Герлі воззʼєдналася з колишнім чоловіком (фото)

Зірка екрану та Арун Наяр були одружені з 2007 по 2011 рік. Після розлучення вони залишилися хорошими друзями.

Related video

59-річна англійська акторка Елізабет Герлі вийшла у світ з 22-річним сином Даміаном. Про це пише Daily Mail.

Герлі возз'єдналася зі своїм колишнім чоловіком Аруном Наяром, 59, на вечері BAFTA Дівалі в Лондоні.

Зірка екрану та спадкоємець мультимільйонера були одружені з 2007 по 2011 рік, але після розлучення залишилися хорошими друзями.

Герлі та Наяр відвідали захід Королівської школи малювання та Міжнародного інституту образотворчих мистецтв. До них на публіці приєднався єдиний син Елізабет.

Англійська знаменитість зʼявилася в яскраво-рожевому сарі з інкрустованим коштовним камінням. Вона поєднала рожеве вбрання зі сріблястою сумочкою в стилі мушлі та додала до свого вбрання ефектне рожево-срібне намисто з сережками в тон.

Арун Наяр та Елізабет Герлі із сином Даміаном Фото: Getty Images

Арун контрастував зі своєю колишньою дружиною в повністю чорному костюмі з лакованими черевиками, а Деміан вибрав чорно-білий образ.

22-річний режисер зʼявився у шкіряних штанах прямого крою та білому двобортному блейзері з низьким вирізом. Він завершив свій образ парою загострених чорних ковбойських чобіт і довгим намистом зі срібним хрестиком.

Це вже не перший випадок, коли тріо возз’єднується. Колишнє подружжя зустріло Новий 2024 рік разом.

Арун не є біологічним батьком Даміана, але Елізабет раніше казала, що завжди вважала його батьком після того, як пара одружилася, а Даміану було п'ять років.

Арун Наяр та Елізабет Герлі із сином Даміаном Фото: Getty Images

Даміан народився у 2002 році в родині Елізабет та її колишнього бойфренда, американського бізнесмена-мультимільйонера Стіва Бінга, який помер у 2020 році.

Нагадаємо, Елізабет Герлі змінила одразу кілька рожевих образів з важливою метою.

Також Фокус писав про те, як Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в барвистому бікіні.