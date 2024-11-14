59-річна Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в яскравому бікіні (фото)

Наприкінці осені знаменитість перебуває на літньому відпочинку. Вона приміряла купальник свого бренду.

59-річна англійська акторка Елізабет Герлі продемонструвала струнку фігуру в яскравому бікіні. Кадрами з відпочинку зірка екрану поділилася в Instagram.

Елізабет приміряла коралово-червоне бікіні від власного бренду пляжного одягу.

Зірка фільму "Остін Паверс" продемонструвала свої вигини фігури та широке декольте в купальнику з двох частин, який мав ремінці-ланцюжки.

Елізабет Герлі носила масивні сонцезахисні окуляри та позувала біля басейну в сонячну погоду. Волосся знаменитості було розпущене.

Елізабет Герлі

Шанувальники засипали компліментами нові фото акторки.

"Тіло 21-річної"; "Це не вигини, це обличчя (навіть якщо вона носить сонцезахисні окуляри), одне з найкрасивіших у світі!"; "Супер ваууууу"; "Чудові фотографії, ви не старієте", — пишуть користувачі мережі.

Раніше Елізабет Герлі розповідала, що "завжди стежила за тим, що вона їсть", пригадуючи, як у підлітковому віці перевіряла етикетки на харчових продуктах, оскільки вона ніколи не хотіла споживати продукти з високим ступенем обробки.

У розмові з The Telegraph зірка екрану назвала свій режим "дуже нормальним" і сказала, що не п'є "дивних зелених соків чи чогось подібного".

Нагадаємо, Елізабет Герлі вийшла на публіку з єдиним сином.

Також Фокус писав про воззʼєднання Елізабет Герлі з колишнім чоловіком.