59-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике (фото)
Недавно звезда отказалась от расфасованных сэндвичей. В частности, она не пьет "странные зеленые соки".
59-летняя английская актриса Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике. Кадрами звезда экрана делится в Instagram с более 3 млн подписчиков.
На фото Элизабет позировала в светлом сплошном купальном костюме на фоне голубого океана. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. К пляжному образу звезда фильма "Остин Пауэрс" добавила лаконичные серьги и смотрела прямо в камеру.
"Привет", — коротко написала знаменитость.
Купальник бренда Элизабет Херли подчеркнул ее стройную фигуру.
"Самая красивая и самая соблазнительная женщина в мире с именем Королева!", "Ты Богиня. Тайнами нужно делиться", "Где источник молодости и можете ли вы меня туда отвезти?" — пишут в комментариях подписчики актрисы.
Секреты фигуры Элизабет Херли
Звезда экрана не придерживается строгих диет, однако несколько правил питания все же имеет.
"Мои вкусы довольно простые — я не пью странные зеленые соки или что-то вроде этого. Я всегда слежу за тем, что я ем. Я никогда не хотела есть обработанную пищу. Еще в подростковом возрасте я всегда смотрела на этикетки на продуктах питания", — говорила Элизабет Херли
А недавно актриса внесла новые изменения, отказавшись от расфасованных сэндвичей.
Напомним, Элизабет Херли примерила яркое бикини.
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