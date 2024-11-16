59-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике (фото)

Недавно звезда отказалась от расфасованных сэндвичей. В частности, она не пьет "странные зеленые соки".

59-летняя английская актриса Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике. Кадрами звезда экрана делится в Instagram с более 3 млн подписчиков.

На фото Элизабет позировала в светлом сплошном купальном костюме на фоне голубого океана. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. К пляжному образу звезда фильма "Остин Пауэрс" добавила лаконичные серьги и смотрела прямо в камеру.

"Привет", — коротко написала знаменитость.

Купальник бренда Элизабет Херли подчеркнул ее стройную фигуру.

Элизабет Херли

"Самая красивая и самая соблазнительная женщина в мире с именем Королева!", "Ты Богиня. Тайнами нужно делиться", "Где источник молодости и можете ли вы меня туда отвезти?" — пишут в комментариях подписчики актрисы.

Элизабет Херли Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Секреты фигуры Элизабет Херли

Звезда экрана не придерживается строгих диет, однако несколько правил питания все же имеет.

"Мои вкусы довольно простые — я не пью странные зеленые соки или что-то вроде этого. Я всегда слежу за тем, что я ем. Я никогда не хотела есть обработанную пищу. Еще в подростковом возрасте я всегда смотрела на этикетки на продуктах питания", — говорила Элизабет Херли

А недавно актриса внесла новые изменения, отказавшись от расфасованных сэндвичей.

Напомним, Элизабет Херли примерила яркое бикини.

Также Фокус писал о том, как выглядит 22-летний сын Элизабет Херли.