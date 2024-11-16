59-річна Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в білосніжному купальнику (фото)

Нещодавно зірка відмовилася від розфасованих сендвічів. Зокрема, вона не пʼє "дивні зелені соки".

59-річна англійська акторка Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в білосніжному купальнику. Кадрами зірка екрану ділиться в Instagram з понад 3 млн підписників.

На фото Елізабет позувала у світлому суцільному купальному костюмі на фоні блакитного океану. Вона розпустила волосся та зробила макіяж з акцентом на очі. До пляжного образу зірка фільму "Остін Паверс" додала лаконічні сережки та дивилася прямо в камеру.

"Привіт", — коротко написала знаменитість.

Купальник бренду Елізабет Герлі підкреслив її струнку фігуру.

Елізабет Герлі

"Найкрасивіша і найспокусливіша жінка у світі з ім'ям Королева!", "Ти Богиня. Таємницями потрібно ділитися", "Де джерело молодості і чи можете ви мене туди відвезти?" — пишуть у коментарях підписники акторки.

Елізабет Герлі Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

Секрети фігури Елізабет Герлі

Зірка екрану не дотримується суворих дієт, проте кілька правил харчування все ж має.

"Мої смаки доволі прості — я не п'ю дивні зелені соки або щось на кшталт цього. Я завжди стежу за тим, що я їм. Я ніколи не хотіла їсти оброблену їжу. Ще в підлітковому віці я завжди дивилася на етикетки на продуктах харчування", — говорила Елізабет Герлі

А нещодавно акторка внесла нові зміни, відмовившись від розфасованих сендвічів.

Нагадаємо, Елізабет Герлі приміряла яскраве бікіні.

Також Фокус писав про те, як виглядає 22-річний син Елізабет Герлі.