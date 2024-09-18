Тосканскую виллу королевы Виктории выставили на продажу за 50 млн евро (фото, видео)

Вилла расположена в одном из самых живописных уголков Флоренции.

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Вилла Palmieri, любимое место отдыха королевы Виктории, расположенная на холмах на окраине Флоренции, выставлена на продажу за $55 миллионов (более 50 млн евро). Продажей исторического поместья занимается компания Dreamer Real Estate, сообщает CNN.

Вилла занимает почти 4000 квадратных метров, а ее сад охватывает девять гектаров. Таким образом, это второй по величине парк в городе.

На территории поместья есть вертолетная площадка, теннисный корт, пышные сады и старинный бассейн.

Вилла Palmieri – популярное место для проведения свадеб

Что касается главного дома, то в нем – 23 спальни и 19 ванных комнат, все с собственными богато украшенными интерьерами. В центре особняка – красивый внутренний двор.

Вилла датируется XIV веком и сначала принадлежала семье Фини. В 1454 году ее купил Маттео ди Марко Пальмиери, который дал ей свое имя. В 1760 году она перешла в руки англичан, когда ее купил третий граф Каупер, и впоследствии ею владели графы Кроуфорд и Балкаррес.

Именно в этот период королева Виктория впервые посетила виллу, остановившись на месяц в 1888 году, а затем вернулась в 1893 и 1894 годах. На некоторых деревьях в саду все еще можно увидеть таблички, увековечивающие ее пребывание там.

Фото: Dreamer Real Estate

Виктория позаботилась о том, чтобы на вилле у нее были все удобства. Она заказала кровать, два кресла, диван, письменный стол и ванную перед своим приездом, а также другую мебель и два портрета ее покойного мужа принца Альберта.

В свое время это имение было связано с одним из самых известных писателей Италии, Джованни Боккаччо, который, как говорят, описал ее сады в своем "Декамероне".

На территории поместья можно найти множество фресок, картин и бюстов, а в более позднее время здесь размещалась коллекция Givenchy и проводились мероприятия и свадьбы.

Ранее Фокус писал, что китайский миллиардер продал за $4 млн два дома, на строительство которых потратил $75 млн.