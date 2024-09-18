Тосканську віллу королеви Вікторії виставили на продаж за 50 млн євро (фото, відео)

Вілла розташована в одному з наймальовничіших куточків Флоренції.

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Вілла Palmieri, улюблене місце відпочинку королеви Вікторії, розташована на пагорбах на околиці Флоренції, виставлена на продаж за $55 мільйонів (понад 50 млн євро). Продажем історичного маєтку займається компанія Dreamer Real Estate, повідомляє CNN.

Вілла займає майже 4000 квадратних метрів, а її сад охоплює дев'ять гектарів. Отже, це другий за величиною парк у місті.

На території маєтку є вертолітний майданчик, тенісний корт, пишні сади і старовинний басейн.

Вілла Palmieri — популярне місце для проведення весіль

Що стосується головного будинку, то в ньому — 23 спальні та 19 ванних кімнат, усі з власними багато прикрашеними інтер'єрами. У центрі особняка — красивий внутрішній двір.

Вілла датується XIV століттям і спочатку належала родині Фіні. У 1454 році її купив Маттео ді Марко Пальмієрі, який дав їй своє ім'я. 1760 року вона перейшла до рук англійців, коли її купив третій граф Каупер, і згодом нею володіли графи Кроуфорд і Балкаррес.

Саме в цей період королева Вікторія вперше відвідала віллу, зупинившись на місяць 1888 року, а потім повернулася в 1893 і 1894 роках. На деяких деревах у саду все ще можна побачити таблички, що увічнюють її перебування там.

Фото: Dreamer Real Estate

Вікторія подбала про те, щоб на віллі у неї були всі зручності. Вона замовила ліжко, два крісла, диван, письмовий стіл і ванну перед своїм приїздом, а також інші меблі та два портрети її покійного чоловіка принца Альберта.

Свого часу цей маєток був пов'язаний з одним із найвідоміших письменників Італії, Джованні Боккаччо, який, як кажуть, описав його сади у своєму "Декамероні".

На території маєтку можна знайти безліч фресок, картин і погруддя, а в пізніший час тут розміщувалася колекція Givenchy, проводилися заходи і весілля.

Раніше Фокус писав, що китайський мільярдер продав за $4 млн два будинки, на будівництво яких витратив $75 млн.