Китайський мільярдер продав за $4 млн два маєтки, на будівництво яких витратив $75 млн

Техномагнат Джеймс Тан мріяв, що в цих будинках житимуть кілька поколінь однієї родини.

Related video

Два напівзруйновані маєтки на Коффі-роуд і Бініап-роуд у Банджупі, на півдні Перта, будівництво яких, як повідомляється, обійшлося їхньому власникові-мільярдеру Джеймсу Тану в $75 млн, були продані за загальну суму в $3,9 млн, повідомляє 7news.

Недобудовані об'єкти нерухомості, названі "Маєтком Конфуція в китайському стилі", купила вікторіанська некомерційна організація, головний офіс якої розташований у Китаї.

За інформацією ЗМІ, в будинках ніхто не жив, а первісний власник Джеймс Тан полетів до Китаю за сімейними обставинами і не планує повертатися. Він споруджував будинки з думкою про те, що це буде житло для кількох поколінь, але його мрія так і не здійснилася

Маєтки побудовані на двох ділянках землі загальною площею 4,48 гектара, але вони ще не повністю завершені. У них — понад 80 кімнат, включно з 20 спальнями з ванними кімнатами і кількома кухнями.

Фото: ffective Property Solutions

У будинках також є бібліотека, музей, багатофункціональний театр, великі конференц-зали та обідні зали, басейни і чотири двори, спроєктовані відповідно до вчень фен-шуй.

Побудований у період з 2014 до 2017 року компанією Apex Construction комплекс був спроєктований у поєднанні давньокитайських архітектурних стилів Цзінпай і Хуейчжоу. Один будинок призначався для повсякденного життя, а інший — для розваг.

Продажем маєтків керувала компанія Effective Property Solutions від імені гіганта в галузі магнітних та електронних технологій Superworld Holdings, яким керує Тан.

Як розповів Ервін Едлінгер, представниця компанії-ріелтора, об'єктами зацікавилися 250 осіб з низки покупців елітної нерухомості з Азії та Австралії.

"Я ніколи не бачив такого нестримного попиту на кампанію з продажу нерухомості за свою 20-річну кар'єру у сфері нерухомості. Ми отримали безліч пропозицій з оплатою готівкою і прохань про швидке врегулювання, деякі покупці навіть були готові купити нерухомість, не оглядаючи її", — додав він.

Новий власник розраховує завершити будівництво маєтків, після чого вже вирішить, як ними розпорядиться надалі.

Раніше Фокус писав, що подружжя позбулося "райського" маєтку, виграного в лотерею.