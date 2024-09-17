Китайский миллиардер продал за $4 млн два особняка, на строительство которых потратил $75 млн

Техномагнат Джеймс Тан мечтал, что в этих домах будут жить несколько поколений одной семьи.

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Два полуразрушенных особняка на Коффи-роуд и Биниап-роуд в Банджупе, на юге Перта, строительство которых, как сообщается, обошлось их владельцу-миллиардеру Джеймсу Тану в $75 млн, были проданы за общую сумму в $3,9 млн, сообщает 7news.

Недостроенные объекты недвижимости, названные "Особняком Конфуция в китайском стиле", купила викторианская некоммерческая организация, головной офис которой находится в Китае.

По информации СМИ, в домах никто не жил, а первоначальный владелец Джеймс Тан улетел в Китай по семейным обстоятельствам и не планирует возвращаться. Он строил дома с мыслью о том, что это будет жилье для нескольких поколений, но его мечта так и не осуществилась

Особняки были построены на двух участках земли общей площадью 4,48 гектара, но они еще не полностью достроены. В них – более 80 комнат, включая 20 спален с ванными комнатами и несколько кухонь.

Фото: ffective Property Solutions

В домах также есть библиотека, музей, многофункциональный театр, большие конференц-залы и обеденные залы, бассейны и четыре двора, спроектированные в соответствии с учениями фэн-шуй.

Построенный в период с 2014 по 2017 год компанией Apex Construction, комплекс был спроектирован в сочетании древнекитайских архитектурных стилей Цзинпай и Хуэйчжоу. Один дом предназначался для повседневной жизни, а другой — для развлечений.

Продажей особняков управляла компания Effective Property Solutions от имени гиганта в области магнитных и электронных технологий Superworld Holdings, которым управляет Тан.

Как рассказал Эрвин Эдлингер, представитель компании-риэлтора, объектами заинтересовались 250 человек из числа покупателей элитной недвижимости из Азии и Австралии.

"Я никогда не видел такого безудержного спроса на кампанию по продаже недвижимости за свою 20-летнюю карьеру в сфере недвижимости. Мы получили множество предложений с оплатой наличными и просьб о быстром урегулировании, некоторые покупатели даже были готовы купить недвижимость, не осматривая ее", – добавил он.

Новый владелец рассчитывает завершить строительство особняков, после чего уже решит, как ими распорядится в дальнейшем.

Ранее Фокус писал, что супруги избавились от "райского" особняка, выигранного в лотерею.