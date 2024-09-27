Кулінарна драма: Єврокомісія дала Туреччині й Німеччині пів року, щоб вирішити, чий дьонер-кебаб

Туреччина та Німеччина зійшлись у бою за національний статус дьонер-кебабу. Кожна країна вважає, що це їх національна страва.

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Не тільки Росія намагається привласнити собі український борщ. Німеччина вважає, що дьонер-кебаб (döner kebab), який став популярною вуличною їжею завдяки емігрантам із Туреччини, є саме їх національною стравою. Про це повідомило видання The Economist.

Дьонер-кебаб у Стамбулі

Два роки тому Туреччина звернулася до ЄС із проханням надати дьонер-кебабу статус TSG (Traditional specialty guaranteed – гарантована традиційна особливість).

Якщо ЄС погодиться, справжнім дьонер-кебабом буде вважатися лише той, який готується за турецьким рецептом. А це означає використання тільки яловичини, курки, чи баранини, особливості маринування м'яса та нарізки.

Німеччина висунула заперечення проти пропозиції Туреччини. Там вважають, що німецький дьонер не схожий на турецький – на вулицях Берліну та інших німецьких міст його зазвичай продають загорнутим у піту, посипають капустою чи листям салату та поливають соусами. Але страву у країну беззаперечно у 1970-ті привезли заробітчани із Туреччини, які його і пристосували до європейських смаків.

Черга за дьонером у Берліні Фото: tripadvisor

У Туреччині дьонер подають з рисом, або загортають у лаваш разом зі смаженою картоплею, помідорами та гострим перцем, а у Стамбулі часом додають плавлений сир.

19 вересня Єврокомісія дала сторонам шість місяців для досягнення компромісу. Якщо вони не зможуть домовитися – комісія самостійно ухвалить рішення щодо статусу TSG для дьонера.

У разі перемоги Туреччини, європейську версію дьонер-кебаба доведеться продавати під новою назвою. А цей ринок дуже великий: обсяги продажів дьонера в Європі становлять близько 3,5 мільярди євро на рік. У Німеччині – це 2,3 мільярди євро на рік.

У липні Туреччина вже намагалась зареєструвати статус дьонер-кебаба в ЄС, як суто турецьку страву, але наштовхнулась на опір Німеччини, де цю популярну вуличну страву вважають своєю.

Німецький дьонер-кебаб настільки популярний, що навіть відомий американський співак Каньє Вест приїхав до Берліну, щоб посмакувати цією стравою із знаменитого вуличного кафе, де завжди стоїть черга.