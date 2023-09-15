Тепер у Берліні: Б'янка Цензорі продемонструвала черговий екстравагантний образ

Каньє Вест і його супутниця, викликавши обурення італійців, вирушили до Німеччини, де вже встигли скуштувати вуличної їжі.

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Каньє Вест і його "дружина" Б'янка Цензорі не виявляють жодних ознак того, що найближчим часом закінчать свої багатомісячні європейські канікули, які спричинили суперечки через їхнє відверте вбрання та обурливі публічні витівки. З Італії парочка вирушила до Німеччини. Про це пише Daily Mail.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі з'явилися на вулицях Берліна і навіть скуштували місцевої вуличної їжі. Пара купила кебаби в Gemüse Kebap Мустафи в Берліні, вистоявши довгу чергу, і перекусила ними на лавці в парку.

Каньє і Б'янка подорожували Італією з серпня до вересня, а тепер вирушили до Німеччини.

46-річний Каньє, якого також називають "Йе", закрив обличчя шматком чорної тканини в стилі балаклави, в той час як 28-річна Б'янка хизувалася у відкритому вбранні від Spanx, досить легкому, як для прохолодної берлінської погоди.

Б'янка одягла колготи і топ тілесного кольору з прозорими пластиковими туфлями.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі в Берліні

Вона також легко перекинула через плече велику чорну сумку, в якій зберігалися всі необхідні їй під час денної екскурсії речі.

Каньє продовжував носити повністю чорний ансамбль, схожий на той, який він носив під час перебування в Італії, і знову вважав за краще вдягнути пару чорних шкарпеток, а не зручне взуття.

У якийсь момент Б'янка навіть посміхнулася фотографам, які знімали її в черзі за кебабами.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі в Берліні

Пізніше пара, яку супроводжував член їхньої команди, сіла на громадську лавку, щоб перекусити обідом із Gemüse Kebap Мустафи — популярного місця, де подають ситні курячі шашлички.

Раніше експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла, що, судячи з усього, Каньє Вест домінує і "контролює" Б'янку.

"Або ці двоє створюють якусь химерну форму перформансу в прагненні привернути увагу, або Каньє робить те, що має вигляд крайньої версії того, у чому його звинувачували раніше, — домінування над своєю партнеркою та контроль над вибором її гардероба", — заявила Джуді.

Подруга Б'янки Цензорі нещодавно висловила занепокоєння і повідомила, що Б'янка "застрягла, і її друзі намагаються її врятувати, але ніхто не може цього зробити через блокаду, яку Каньє спорудив навколо неї".

"Усі вкрай стурбовані. Вона не така. Вона неймовірно відверта і жива людина, яка ніколи не вміє тримати язик за зубами. Але зараз у неї нікого немає, і це лякає", — сказала подруга дівчини.

Інший інсайдер сказав, що Каньє намагається перетворити Б'янку на радикальну версію Кім Кардаш'ян — майже як Кім 2.0.

"Різниця в тому, що коли Кім була з Каньє, його поважали у світі моди. Відтоді він втратив цю повагу", — зазначив інсайдер.