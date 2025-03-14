Как приготовить рыбу в духовке: кулинарные секреты и простой рецепт

Рыба в духовке – это самый простой способ приготовления, при котором рыба сохраняет вкус и остается сочной.

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Приготовить рыбу в духовке просто. Причем любую, от морской, до речной, например, карпа. Но лучше соблюдать простые правила и тогда получится очень вкусно. Фокус расскажет, как приготовить рыбу в духовке.

Секреты приготовления рыбы в духовке

Подготовьте рыбу для запекания в духовке. При необходимости выпотрошите, удалите жабры и плавники. Хорошо промойте рыбу, слегка промокните бумажным полотенцем.

Приправьте рыбу солью и свежемолотым черным перцем.

Сбрызните рыбу лимонным соком и оливковым маслом.

По желанию можно добавить чеснок. Измельченный чеснок лучше положить внутрь рыбы, а чесночным порошком посыпать сверху.

Можно использовать свежие ароматные травы: розмарин, тимьян, укроп и кинзу.

Запекайте в предварительно разогретой до 180 °С духовке до готовности.

Как можно запекать рыбу в духовке

Запекание в фольге. Фольга удерживает сок внутри, поэтому рыба получается нежной и сочной. Но не запекайте рыбу в фольге с кислыми маринадами.

Запекание в рукаве. Рыба готовится в собственном соку. В рукаве можно запекать рыбу с добавлением бульона и маринадов с лимоном, помидорами и уксусом.

Запекание в конверте из пергамента.

Запекание на шпажках. Так получится шашлык из рыбы в духовке.

Лучшие маринады для рыбы в духовке

40 г оливкового масла + 2 ст. л. лимонного сока + пару веточек рубленой петрушки + 1 зубчик чеснока + соль, перец (по вкусу).

40 г соевого соуса + 20 г кунжутного масла + 1 зубчик чеснока + имбирь + соль, перец (по вкусу).

200 мл кокосового молока + 1 ч. л. пасты карри + имбирь + чеснок + помидоры черри + соль, перец (по вкусу).

Лосось в рукаве

Ингредиенты:

филе лосося — 1,5 кг;

одна луковица;

руккола — 100 г;

один лимон;

сливочное масло — 50 г;

сметана — 100–150 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

эстрагон — 2–3 веточки;

чеснок — 3 зубчика;

приправа для рыбы — 1,5 ст. л.;

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу.

Духовку нагрейте до 180 °C. Лук нарежьте тонкими кольцами. Лимон нарежьте тонкими кружочками.

Филе лосося вымойте и хорошо обсушите бумажным полотенцем. Посыпьте приправой для рыбы.

Выложите на филе лосося кольца репчатого лука. Немного посолите и поперчите. Сверху положите лимон. Переложите лосось в рукав. Закройте концы рукава, положите на противень и запекайте в духовке 40 минут.

И пока он готовится, приготовьте соус. Рукколу и эстрагон измельчите в блендере вместе с чесноком. Посолите и поперчите. Сливочное масло растопите и влейте в пюре из трав, перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут. Потом добавьте сметану, перемешайте и подайте к лососю.

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