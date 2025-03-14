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Еда

Как приготовить рыбу в духовке: кулинарные секреты и простой рецепт

Секреты приготовления рыбы в духовке, рыба в духовке, лосось
Фото: Getty Images | Секреты приготовления рыбы в духовке

Рыба в духовке – это самый простой способ приготовления, при котором рыба сохраняет вкус и остается сочной.

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Приготовить рыбу в духовке просто. Причем любую, от морской, до речной, например, карпа. Но лучше соблюдать простые правила и тогда получится очень вкусно. Фокус расскажет, как приготовить рыбу в духовке.

Секреты приготовления рыбы в духовке

  • Подготовьте рыбу для запекания в духовке. При необходимости выпотрошите, удалите жабры и плавники. Хорошо промойте рыбу, слегка промокните бумажным полотенцем.
  • Приправьте рыбу солью и свежемолотым черным перцем.
  • Сбрызните рыбу лимонным соком и оливковым маслом.
  • По желанию можно добавить чеснок. Измельченный чеснок лучше положить внутрь рыбы, а чесночным порошком посыпать сверху.
  • Можно использовать свежие ароматные травы: розмарин, тимьян, укроп и кинзу.
  • Запекайте в предварительно разогретой до 180 °С духовке до готовности.

Как можно запекать рыбу в духовке

  • Запекание в фольге. Фольга удерживает сок внутри, поэтому рыба получается нежной и сочной. Но не запекайте рыбу в фольге с кислыми маринадами.
  • Запекание в рукаве. Рыба готовится в собственном соку. В рукаве можно запекать рыбу с добавлением бульона и маринадов с лимоном, помидорами и уксусом.
  • Запекание в конверте из пергамента.
  • Запекание на шпажках. Так получится шашлык из рыбы в духовке.

Лучшие маринады для рыбы в духовке

  • 40 г оливкового масла + 2 ст. л. лимонного сока + пару веточек рубленой петрушки + 1 зубчик чеснока + соль, перец (по вкусу).
  • 40 г соевого соуса + 20 г кунжутного масла + 1 зубчик чеснока + имбирь + соль, перец (по вкусу).
  • 200 мл кокосового молока + 1 ч. л. пасты карри + имбирь + чеснок + помидоры черри + соль, перец (по вкусу).

Лосось в рукаве

Ингредиенты:

  • филе лосося — 1,5 кг;
  • одна луковица;
  • руккола — 100 г;
  • один лимон;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сметана — 100–150 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • эстрагон — 2–3 веточки;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • приправа для рыбы — 1,5 ст. л.;
  • соль, свежемолотый черный перец – по вкусу.

Духовку нагрейте до 180 °C. Лук нарежьте тонкими кольцами. Лимон нарежьте тонкими кружочками.

Филе лосося вымойте и хорошо обсушите бумажным полотенцем. Посыпьте приправой для рыбы.

Выложите на филе лосося кольца репчатого лука. Немного посолите и поперчите. Сверху положите лимон. Переложите лосось в рукав. Закройте концы рукава, положите на противень и запекайте в духовке 40 минут.

И пока он готовится, приготовьте соус. Рукколу и эстрагон измельчите в блендере вместе с чесноком. Посолите и поперчите. Сливочное масло растопите и влейте в пюре из трав, перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут. Потом добавьте сметану, перемешайте и подайте к лососю.

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