Рыбные пельмени: рецепт необычного, но очень вкусного блюда
Для пельменей можно брать любую рыбу, включая лосося или форель.
Рыбные пельмени — блюдо малоизвестное, но очень вкусное. Своим проверенным рецептом поделилась с читателями кулинарный блогер Катерина Мовчан. Приготовьте такие пельмени и удивите своих домочадцев или гостей.
Рыбные пельмени.
Ингредиенты на 1 кг пельменей:
- рыбный фарш — 350 гр;
- лук натертый на терку или пропущенный через мясорубку — 110 гр;
- соль и перец — по вкусу.
- Для теста:
- мука — 600 гр;
- вода — 180 мл;
- растительное масло — 30 мл;
- яйца — 2 шт;
- соль.
Способ приготовления:
Смешать воду, яйца, растительное масло и соль. В миску всыпать муку (лучше сразу возьмите 580–590 г, а затем муку можно добавить в процессе вымешивания). В центре миски сделать в муке ямку и влить жидкость. И замесить тугое, эластичное тесто.
Замотать в пленку и оставить релаксировать минимум на полчаса. Потом кусочек теста раскатать, вырезать небольшие кругляшки и вылепить фантастически вкусные пельмени вручную или с помощью специальной формы.
Сварить пельмени в кипящей подсоленной воде. Варить после закипания 2–3 минуты.
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