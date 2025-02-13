Рыбные пельмени: рецепт необычного, но очень вкусного блюда

Для пельменей можно брать любую рыбу, включая лосося или форель.

Related video

Рыбные пельмени — блюдо малоизвестное, но очень вкусное. Своим проверенным рецептом поделилась с читателями кулинарный блогер Катерина Мовчан. Приготовьте такие пельмени и удивите своих домочадцев или гостей.

Рыбные пельмени.

Ингредиенты на 1 кг пельменей:

рыбный фарш — 350 гр;

лук натертый на терку или пропущенный через мясорубку — 110 гр;

соль и перец — по вкусу.

Для теста:

мука — 600 гр;

вода — 180 мл;

растительное масло — 30 мл;

яйца — 2 шт;

соль.

Способ приготовления:

Смешать воду, яйца, растительное масло и соль. В миску всыпать муку (лучше сразу возьмите 580–590 г, а затем муку можно добавить в процессе вымешивания). В центре миски сделать в муке ямку и влить жидкость. И замесить тугое, эластичное тесто.

Замотать в пленку и оставить релаксировать минимум на полчаса. Потом кусочек теста раскатать, вырезать небольшие кругляшки и вылепить фантастически вкусные пельмени вручную или с помощью специальной формы.

Сварить пельмени в кипящей подсоленной воде. Варить после закипания 2–3 минуты.

Читать также:

Ленивые пельмени: как приготовить вкусные штрули с фаршем

Что нужно добавить в тесто, чтобы пельмени и вареники не разваривались

Как правильно варить пельмени: маленькие секреты больших любителей