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Їжа

Рибні пельмені: рецепт незвичайної, але дуже смачної страви

рибні пельмені
Фото: katarina_movchan/Instagram

Для пельменів можна брати будь-яку рибу, включно з лососем або фореллю.

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Рибні пельмені — страва маловідома, але дуже смачна. Своїм перевіреним рецептом поділилася з читачами кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Приготуйте такі пельмені та здивуйте своїх домочадців або гостей.

Рибні пельмені.

Інгредієнти на 1 кг пельменів:

  • рибний фарш — 350 г;
  • цибуля натерта на тертці або пропущена через м'ясорубку — 110 г;
  • сіль і перець — за смаком.

Для тіста:

  • борошно — 600 г;
  • вода — 180 мл;
  • рослинна олія — 30 мл;
  • яйця — 2 шт;
  • сіль.

Спосіб приготування:

Змішати воду, яйця, олію та сіль. У миску всипати борошно (краще одразу візьміть 580–590 г, а потім борошно можна додати в процесі вимішування). У центрі миски зробити в борошні ямку і влити рідину. І замісити туге, еластичне тісто.

Замотати в плівку і залишити відпочити щонайменше на пів години. Потім шматочок тіста розкачати, вирізати невеликі кругляшки і виліпити фантастично смачні пельмені вручну або за допомогою спеціальної форми.

Зварити пельмені в киплячій підсоленій воді. Варити після закипання 2–3 хвилини.

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