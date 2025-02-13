Рибні пельмені: рецепт незвичайної, але дуже смачної страви
Для пельменів можна брати будь-яку рибу, включно з лососем або фореллю.
Рибні пельмені — страва маловідома, але дуже смачна. Своїм перевіреним рецептом поділилася з читачами кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Приготуйте такі пельмені та здивуйте своїх домочадців або гостей.
Рибні пельмені.
Інгредієнти на 1 кг пельменів:
- рибний фарш — 350 г;
- цибуля натерта на тертці або пропущена через м'ясорубку — 110 г;
- сіль і перець — за смаком.
Для тіста:
- борошно — 600 г;
- вода — 180 мл;
- рослинна олія — 30 мл;
- яйця — 2 шт;
- сіль.
Спосіб приготування:
Змішати воду, яйця, олію та сіль. У миску всипати борошно (краще одразу візьміть 580–590 г, а потім борошно можна додати в процесі вимішування). У центрі миски зробити в борошні ямку і влити рідину. І замісити туге, еластичне тісто.
Замотати в плівку і залишити відпочити щонайменше на пів години. Потім шматочок тіста розкачати, вирізати невеликі кругляшки і виліпити фантастично смачні пельмені вручну або за допомогою спеціальної форми.
Зварити пельмені в киплячій підсоленій воді. Варити після закипання 2–3 хвилини.
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