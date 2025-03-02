Схожий на монстра: чоловік упіймав величезну 30-кілограмову золоту рибку (фото)

Енді Гакетт спіймав одного з найбільших коропів у світі на прізвисько Морквина, зробив кілька фото і відпустив його. Однак експерти зробили важливе попередження для власників золотих рибок.

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Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США (USFWS) випустила попередження для власників золотих рибок: випускаючи їх у дику природу, люди можуть ненавмисно створювати екологічну катастрофу. Виявляється, у природному середовищі ці нешкідливі домашні улюбленці можуть значно збільшуватися в розмірах, руйнувати водойми й витісняти місцевих мешканців. Про це пише Daily Star.

У своєму повідомленні у Facebook відомство опублікувало фото великої золотої рибки з підписом: "Ваша золота рибка із зоомагазину після двох років життя в дикій природі: "Кличте мене Мегалодоном". Екологи пояснили, що в природі маленькі рибки виростають до гігантських розмірів, забруднюють водойми, каламутять воду і позбавляють місцеві види їжі.

Фахівці попереджають: якщо ви не можете більше доглядати за своєю золотою рибкою, не випускайте її в річки та озера. Замість цього краще віддати її в притулок або знайти нового власника.

Енді Гакетт упіймав одну з найбільших у світі золотих рибок Фото: Facebook

Тим часом у Великій Британії рибалка Енді Гакетт зловив одну з найбільших у світі золотих рибок — 30-кілограмового коропа на прізвисько Морквина. Риба, що має яскраво-помаранчеве забарвлення, була виведена штучно і понад 20 років ховалася в озері Bluewater Lakes у Франції.

Енді розповів, що вів боротьбу з рибою 25 хвилин, перш ніж зумів витягнути її з води.

Я знав, що Морквина існує, але ніколи не думав, що зможу її зловити", — зізнався він.

Після фото на пам'ять гігантську золоту рибку відпустили назад у водойму.

До цього рекорд з упіймання найбільшої золотої рибки належав італійському рибалці, який виловив 13-кілограмового коропа коі 2010 року. Однак Морквина побила цей рекорд майже вдвічі.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка близько години боровся з гігантською 90 кілограмовою акулою. Гастон Зукко закинув снасті на відстань 310 метрів у море за допомогою безпілотника. Як наживку він використовував кефаль. Досвідчені човнярі підказали рибалці ідеальне місце для лову великої здобичі.

Також стало відомо, що зі смертоносною хижачкою розправилася "загадкова істота". Тушу величезної білої акули виявили на південному сході Австралії в жовтні 2023 року. Кількість і характер ран, які були на її тілі, тоді спантеличили вчених.