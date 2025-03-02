Похож на монстра: мужчина поймал огромную 30-килограммовую золотую рыбку (фото)

Энди Хакетт поймал одного из крупнейших карпов в мире по прозвищу Морковка, сделал несколько фото и отпустил его. Однако эксперты сделали важное предупреждение для владельцев золотых рыбок.

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Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS) выпустила предупреждение для владельцев золотых рыбок: выпуская их в дикую природу, люди могут непреднамеренно создавать экологическую катастрофу. Оказывается, в естественной среде эти безобидные домашние питомцы могут значительно увеличиваться в размерах, разрушать водоемы и вытеснять местных обитателей. Об этом пишет Daily Star.

В своем сообщении в Facebook ведомство опубликовало фото крупной золотой рыбки с подписью: "Ваша золотая рыбка из зоомагазина после двух лет жизни в дикой природе: "Зовите меня Мегалодоном". Экологи пояснили, что в природе маленькие рыбки вырастают до гигантских размеров, загрязняют водоемы, мутят воду и лишают местные виды пищи.

Специалисты предупреждают: если вы не можете больше ухаживать за своей золотой рыбкой, не выпускайте ее в реки и озера. Вместо этого лучше отдать ее в приют или найти нового владельца.

Энди Хакетт поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок Фото: Facebook

Между тем в Великобритании рыбак Энди Хакетт поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок — 30-килограммового карпа по прозвищу Морковка. Рыба, обладающая ярко-оранжевым окрасом, была выведена искусственно и более 20 лет скрывалась в озере Bluewater Lakes во Франции.

Энди рассказал, что вел борьбу с рыбой 25 минут, прежде чем сумел вытащить ее из воды.

Я знал, что Морковка существует, но никогда не думал, что смогу ее поймать", — признался он.

После фото на память гигантскую золотую рыбку отпустили обратно в водоем.

До этого рекорд по поимке самой крупной золотой рыбки принадлежал итальянскому рыбаку, выловившему 13-килограммового карпа кои в 2010 году. Однако Морковка побила этот рекорд почти вдвое.

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