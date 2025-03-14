Астрономи вперше створили 3D-карту міжзоряного пилу в Чумацькому Шляху: чому це важливо (фото)

Нова карта допоможе краще зрозуміти еволюцію нашої галактики і допоможе в дослідженнях походження життя.

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Об'ємні хмари космічного пилу пронизують Чумацький Шлях, але тільки нещодавно нові технології дали змогу проводити докладні спостереження за цією речовиною у великих масштабах. Астрономи створили найдокладнішу на сьогоднішній день 3D-карту міжзоряного пилу в нашій галактиці. Цей прорив має велике значення для більш точних астрономічних спостережень, а також для досліджень у галузі астрохімії та галактичної еволюції. Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Gizmodo.

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Міжзоряне середовище являє собою матерію і випромінювання в просторі між зірками, і воно має величезне значення для утворення нових зірок. Більшість хімічних елементів важчих за водень і гелій у міжзоряному середовищі існують у вигляді твердих частинок пилу. Пил поглинає і розсіює зоряне світло, роблячи далекі зірки більш тьмяними і червоними, ніж вони є насправді.

За допомогою даних космічного телескопа Gaia астрономи склали перший всеосяжний каталог, що детально описує поглинання і розсіювання світла міжзоряним пилом для більш ніж 130 млн зірок. Використовуючи цей каталог, вчені створили вперше найдокладнішу тривимірну карту розподілу і властивостей міжзоряного пилу, розташованого по всьому Чумацькому Шляху.

Тривимірна карта охоплює величезні масштаби простору і розкриває тісний зв'язок між властивостями міжзоряного пилу, утворенням нових зірок і структурою Чумацького Шляху. За словами вчених, ця карта дає критично важливу інформацію для досліджень у галузі астрохімії та еволюції нашої галактики.

Як уже було сказано вище, космічний пил спотворює вигляд зірок і астрономічних об'єктів. Цей ефект відомий як загасання, або поглинання і розсіювання фонового світла проміжними об'єктами. У цьому випадку частинками пилу.

Візуалізація кривої загасання світла, викликаного пилом, на відстані до 8000 світлових років від Сонця Фото: ESA

Візуалізація вище показує, як крива загасання, викликана пилом, проявляється навколо Сонця в радіусі до 8000 світлових років у кожному напрямку. Червоні ділянки показують, де загасання світла більше залежить від довжини хвилі світла, тоді як загасання не так сильно залежить від довжини хвилі світла в синіх ділянках. Сірі контури показують ділянки космосу з вищою щільністю пилу на карті.

Астрономи з'ясували, що виявлений розподіл пилу кидає виклик давнім очікуванням, пов'язаним із регіонами середньої густини поблизу центрів пилових хмар, а це припускає потенційні нові механізми зростання міжзоряної органічної матерії.

За словами вчених, міжзоряний пил служить будівельним матеріалом для планет, подібних до Землі, і відіграє важливу роль у хімічній еволюції Чумацького Шляху. Створена тривимірна карта відкриває нові можливості для дослідження не тільки утворення зірок, а й для вивчення галактичного вуглецевого циклу і навіть походження життя.

Космічний телескоп Gaia зібрав найбільш детальну карту Чумацького Шляху за 12 років роботи, але його місія закінчилася в січні 2025 року, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астероїдний зонд зробив знімки супутника Марса Деймос із близької відстані. Ці дані мають допомогти вченим з'ясувати, яким чином у Марса з'явилися два його супутники.