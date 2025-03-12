З Чумацького Шляху щось посилає загадкові радіосигнали: вони мають несподіване джерело

Астрономи вперше виявили такий тип радіосигналу в нашій галактиці.

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Періодичні викиди радіохвиль, що приходили з нашої галактики Чумацький Шлях, сильно спантеличили астрономів. Вони були схожі на відомі швидкі радіосплески, але мали суттєві відмінності. Тепер астрономи визначили джерело загадкового радіосигналу і це, чого вчені раніше ніколи не бачили. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

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Астрономи виявили загадкові радіосигнали, що приходять з нашої галактики в архівних даних радіотелескопа LOFAR. Виявилося, що ці сигнали періодично приходять на Землю протягом майже 10 років. Ці імпульси радіохвиль були певною мірою схожі на більш відомі швидкі радіосплески. Це високоенергетичний викид радіовипромінювання, який, як передбачається, виникає на магнетарах. Це нейтронні зірки з найпотужнішим магнітним полем у Всесвіті. Самі ж нейтронні зірки виникають після того, як звичайні зірки з великою масою вибухають надновою і залишають після себе надзвичайно щільну відносно невелику сферу, що майже повністю складається з нейтронів. Дослідження показало, що виявлені загадкові радіохвилі все відрізняються від швидких радіосплесків.

Лише один швидкий радіосплеск було виявлено в Чумацькому Шляху, решта ж приходять до нас із відстані в мільйони і мільярди світлових років. При цьому вони існують лише частку секунди, а потім зникають. Але загадковий радіосигнал періодично приходив з нашої галактики кожні 125 хвилин і мав набагато меншу енергію, ніж швидкі радіосплески. При цьому тривалість радіовипромінювання становила в середньому одну хвилину.

Астрономи припустили, що в основі цього радіоімпульсу лежить інший механізм, який відрізняється від того, що створює енергійні радіохвилі на магнетарах. Науковці використовували наземні оптичні телескопи і спрямували їх у точку, звідки, ймовірно, надходив сигнал.

На відстані приблизно 1645 світлових років від Землі було виявлено подвійну зоряну систему, що складається з червоного карлика і білого карлика. Саме ця система є джерелом загадкових радіосигналів Фото: ScienceAlert

У результаті на відстані приблизно 1645 світлових років від Землі було виявлено подвійну зоряну систему, що складається з червоного карлика і білого карлика. Ця система отримала назву ILT J1101+5521.

Червоні карлики — це зірки, що мають менший розмір і світність, ніж Сонце, але їх найбільше в нашій галактиці Чумацький Шлях. Білі карлики — це зірки, які є залишками померлих зірок, схожих на Сонце. Але ці зірки, хоч і маленькі (менші за червоних карликів), все ж надзвичайно щільні.

Астрономи з'ясували, що дві ці зірки розташовані так близько одна до одної, що під час свого обертання відбувається зіткнення їхніх магнітних полів і плазми, що призводить до викиду радіохвиль, які поширюються галактикою.

За словами вчених, вони вперше виявили радіоімпульси, створювані подвійною зоряною системою. Хоча вони не є швидкими радіосплесками, астрономи вважають, що деякі джерела загадкових радіосигналів у Всесвіті, включно з періодичними швидкими радіосплесками, можуть створювати подвійні зоряні системи. Наприклад, це можуть бути системи, що складаються з магнетара і звичайної, але дуже масивної зірки.

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