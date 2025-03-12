Из Млечного Пути что-то посылает загадочные радиосигналы: они имеют неожиданный источник

Астрономы впервые обнаружили такой тип радиосигнала в нашей галактике.

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Периодические выбросы радиоволн, приходящие из нашей галактики Млечный Путь, сильно озадачили астрономов. Они были похожи на известные быстрые радиовсплески, но имели существенные отличия. Теперь астрономы определили источник загадочного радиосигнала и это, чего ученые раньше никогда не видели. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

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Астрономы обнаружили загадочные радиосигналы, приходящие из нашей галактики в архивных данных радиотелескопа LOFAR. Оказалось, что эти сигналы периодически приходят на Землю в течение почти 10 лет. Эти импульсы радиоволн были в некоторой степени похожи на более известные быстрые радиовсплески. Это высокоэнергетический выброс радиоизлучения, который как предполагается, возникает на магнетарах. Это нейтронные звезды с самым мощным магнитным полем во Вселенной. Сами же нейтронные звезды возникают после того, как обычные звезды с большой массой взрываются сверхновой и оставляют после себя чрезвычайно плотную относительно небольшую сферу, почти полностью состоящую из нейтронов. Исследование показало, что обнаруженные загадочные радиоволны все отличаются от быстрых радиовсплесков.

Только один быстрый радиовсплеск был обнаружен в Млечном Пути, остальные же приходят к нам с расстояния в миллионы и миллиарды световых лет. При этом они существуют всего долю секунды, а затем исчезают. Но загадочный радиосигнал, периодически приходил из нашей галактики каждые 125 минут и имел намного меньшую энергию, чем быстрые радиовсплески. При этом продолжительность радиоизлучения составляла в среднем одну минуту.

Астрономы предположили, что в основе этого радиоимпульса лежит другой механизм, который отличается от того, что создает энергичные радиоволны на магнетарах. Ученые использовали наземные оптические телескопы и направили их в точку, откуда предположительно приходил сигнал.

На расстоянии примерно 1645 световых лет от Земли была обнаружена двойная звездная система, состоящая из красного карлика и белого карлика. Именно эта система явлется источником загадочных радиосигналов Фото: ScienceAlert

В результате на расстоянии примерно 1645 световых лет от Земли была обнаружена двойная звездная система, состоящая из красного карлика и белого карлика. Эта система получила название ILT J1101+5521.

Красные карлики – это звезды, имеющие меньший размер и светимость, чем Солнце, но их больше всего в нашей галактике Млечный Путь. Белые карлики – это звезды, которые являются остатками умерших звезд, похожих на Солнце. Но эти звезды, хотя и маленькие (меньше красных карликов) все же чрезвычайно плотные.

Астрономы выяснили, что две эти звезды находятся так близко друг к другу, что во время своего вращения происходит столкновение их магнитных полей и плазмы, что приводит к выбросу радиоволн, которые распространяются по галактике.

По словам ученых, они впервые обнаружили радиоимпульсы, создаваемые двойной звездной системой. Хотя они не являются быстрыми радиовсплесками, астрономы считают, что некоторые источники загадочных радиосигналов во Вселенной, включая периодические быстрые радиовсплески, могут создавать двойные звездные системы. Например, это могут быть системы, состоящие из магнетара и обычной, но очень массивной звезды.

Как уже писал Фокус, физики обнаружили на дне моря доказательство недоказанной теории черных дыр Стивена Хокинга. Открытие показывает, что ученый был прав относительно природы черных дыр и физики ранней Вселенной.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили 128 новых спутников Сатурна и таким образом эта планета теперь имеет самое большое количество лун среди всех планет Солнечной системы.