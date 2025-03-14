Астрономы впервые создали 3D-карту межзвездной пыли в Млечном Пути: почему это важно (фото)

Новая карта поможет лучше понять эволюцию нашей галактики и поможет в исследованиях происхождения жизни.

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Объемные облака космической пыли пронизывают Млечный Путь, но только недавно новые технологии позволили проводить подробные наблюдения за этим веществом в больших масштабах. Астрономы создали самую подробную на сегодняшний день 3D-карту межзвездной пыли в нашей галактике. Этот прорыв имеет большое значение для более точных астрономических наблюдений, а также для исследований в области астрохимии и галактической эволюции. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Gizmodo.

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Межзвездная среда представляет собой материю и излучение в пространстве между звездами, и она имеет огромное значение для образования новых звезд. Большинство химических элементов тяжелее водорода и гелия в межзвездной среде существуют в виде твердых частиц пыли. Пыль поглощает и рассеивает звездный свет, делая далекие звезды более тусклыми и красными, чем они есть на самом деле.

С помощью данных космического телескопа Gaia астрономы составили первый всеобъемлющий каталог, подробно описывающий поглощение и рассеивание света межзвездной пылью для более чем 130 млн звезд. Используя этот каталог, ученые создали впервые самую подробную трехмерную карту распределения и свойств межзвездной пыли, расположенной по всему Млечному Пути.

Трехмерная карта охватывает огромные масштабы пространства и раскрывает тесную связь между свойствами межзвездной пыли, образованием новых звезд и структурой Млечного Пути. По словам ученых, эта карта дает критически важную информацию для исследований в области астрохимии и эволюции нашей галактики.

Как уже было сказано выше, космическая пыль искажает вид звезд и астрономических объектов. Этот эффект известен как затухание, или поглощение и рассеивание фонового света промежуточными объектами. В данном случае частицами пыли.

Визуализация кривой затухания света, вызванного пылью, на расстоянии до 8000 световых лет от Солнца Фото: ESA

Визуализация выше показывает, как кривая затухания, вызванная пылью, проявляется вокруг Солнца в радиусе до 8000 световых лет в каждом направлении. Красные участки показывают, где затухание света больше зависит от длины волны света, тогда как затухание не так сильно зависит от длины волны света в синих участках. Серые контуры показывают участки космоса с более высокой плотностью пыли на карте.

Астрономы выяснили, что обнаруженное распределение пыли бросает вызов давним ожиданиям, связанным с регионами средней плотности вблизи центров пылевых облаков, а это предполагает потенциальные новые механизмы роста межзвездной органической материи.

По словам ученых, межзвездная пыль служит строительным материалом для планет, подобных Земле, и играет важную роль в химической эволюции Млечного Пути. Созданная трехмерная карта открывает новые возможности для исследования не только образования звезд, но и для изучения галактического углеродного цикла и даже происхождения жизни.

Космический телескоп Gaia собрал наиболее подробную карту Млечного Пути за 12 лет работы, но его миссия закончилась в январе 2025 года, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астероидный зонд сделал снимки спутника Марса Деймос с близкого расстояния. Эти данные должны помочь ученым выяснить, каким образом у Марса появились два его спутника.