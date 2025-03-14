Ключ до розгадки таємниці Деймоса: астероїдний зонд зробив знімки супутника Марса зблизька (фото)

Вдруге в історії вчені отримали можливість побачити зворотний бік одного з двох супутників Червоної планети.

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Космічний апарат Hera Європейського космічного агентства (ЄКА), який прямує для вивчення подвійної астероїдної системи Дідім-Діморф, здійснив близький проліт повз Марс. Астероїдний зонд зробив унікальні фотографії супутника Марса Деймос із близької відстані. Ці дані допоможуть з'ясувати, чи є Деймос, а також ще один супутник Марса, Фобос, захопленими гравітацією планети астероїдами, або ж вони утворилися з уламків, які полетіли з Червоної планети після удару астероїда об її поверхню, пише Space.

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Зонд Hera був виведений у космос у жовтні 2024 року

Зонд ЄКА Hera сфотографував Деймос, коли перебував на відстані 5000 км від Марса і 1000 км від його супутника. Незважаючи на те, що у Марса є два супутники, Фобос і Деймос, перший розташований ближче до планети, а тому його раніше з близької відстані багато разів фотографували інші космічні апарати. Але фотографій Деймоса дуже мало, а тому нові знімки зонда Hera мають велику цінність для вчених.

Зонд ЄКА Hera сфотографував Деймос, коли перебував на відстані 5000 км від Марса і 1000 км від його супутника Фото: ESA

Важливо зазначити, що Деймос, як і Місяць, завжди звернений до Марса тільки одним боком. Єдиним зондом, який зробив знімки зверненого до космосу боку Деймоса був апарат "Аль-Амаль", створений в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це сталося 2021 року. Тепер же зонд Hera вдруге сфотографував зворотний бік Деймоса, який має ширину всього 12,4 км.

За словами вчених з ЄКА, зонд Hera робив знімки Деймоса за допомогою приладу Hyperscout-H, який може бачити світло в різних довжинах хвиль: від видимого світла до ближнього інфрачервоного діапазону. Учені кажуть, що нові знімки допоможуть з'ясувати хімічний склад супутника Марса.

Деймос, як і Місяць, завжди звернений до Марса тільки одним боком Фото: ESA

Ученим важливо знати склад і будову Деймоса, адже досі немає єдиної думки щодо того, яким чином він і Фобос утворилися. Обидва супутники Марса виглядають як астероїди, тому одна теорія припускає, що вони і є астероїдами, які були захоплені гравітацією Марса. Але такі супутники зазвичай мають ексцентричну орбіту і часто обертаються в протилежному обертанню планети напрямку. Але Фобос і Деймос обертаються навколо Марса в екваторіальній площині планети і в тому ж напрямку, що й вона.

Зонд Hera робив знімки Деймоса за допомогою приладу Hyperscout-H, який може бачити світло в різних довжинах хвиль: від видимого світла до ближнього інфрачервоного діапазону Фото: ESA

Тому інша теорія припускає, що обидва супутники Марса утворилися з уламків, які опинилися на орбіті навколо Червоної планети після падіння астероїда на її поверхню. Але є і ще одна теорія, яка свідчить, що супутники Марса є залишками великого астероїда, який був розірваний на частини. Вивчення Деймоса допоможе з'ясувати, яка з трьох теорій правильна.

Один із минулих знімків супутника Марса Деймос Фото: space.com

Марс і його супутники не є головною метою дослідження космічного апарату Hera. Він летить вивчати астероїди Дідім і Діморф, які являють собою подвійну астероїдну систему. У 2022 році апарат NASA під назвою DART врізався в астероїд Діморф і змінив його орбіту, якою він обертається навколо більшого астероїда Дідім. Таким чином учені перевірили, чи можна змінити траєкторію польоту астероїда, який загрожуватиме Землі. Зонд Hera має вивчити наслідки удару, а також має отримати більше інформації про ці космічні камені.

Супутник Марса Фобос Фото: NASA

Апарат Hera здійснив обліт Марса, щоб швидше дістатися до цільових астероїдів і вийти на орбіту навколо них наприкінці 2026 року. Гравітація Марса допомогла прискорити космічний апарат і заощадити паливо.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA зробив фотографії мертвого приватного посадкового модуля "Афіна" на Місяці, який так і не зміг до кінця виконати свою місію.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше виявили на Марсі кварц, а також інші цікаві мінерали, яких не бачили раніше. Що стосується кварцу, то він повинен був утворитися тільки, якщо на Марсі була рідка вода.