Намагався увійти в історію: орбітальний апарат NASA зробив знімок мертвого модуля на Місяці (фото)

Космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографував приватний посадковий модуль "Афіна" на Місяці, який так і не зміг до кінця виконати свою місію.

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Американській компанії Intuitive Machines вдалося приземлити на Місяці вже другий свій посадковий модуль на Місяці 6 березня. З одного боку, ця компанія увійшла в історію, як поки що єдина приватна фірма, яка здійснила дві посадки своїх апаратів на поверхню Місяця, але, з іншого боку, ця місія не змогла закінчитися так, як планувалося. Під час приземлення модуль "Афіна" не встав у вертикальне положення, а перекинувся і опинився лежачим на боці недалеко від південного полюса Місяця. Незабаром він вийшов із ладу. Космічний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографував цей мертвий модуль з орбіти навколо Місяця, пише Space.

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Через те, що посадковий модуль "Афіна" місії IM-2 (перша місія Intuitive Machines на Місяць торік називалася IM-1) перекинувся, він не зміг розташувати сонячні панелі правильним чином, щоб отримати достатньо світла Сонця для вироблення електроенергії. Уже 7 березня стало зрозуміло, що модуль "Афіна" не зможе працювати далі і його місія була завершена. Як уже писав Фокус, компанія Intuitive Machines показала останній знімок, який зробив модуль "Афіна" на Місяці, де видно, як він лежить на його поверхні. До речі, модуль "Одіссей" місії IM-1 у лютому 2024 року також приземлився не у вертикальному положенні, але все ж зміг далі працювати на Місяці.

Завдяки апарату Lunar Reconnaissance Orbiter ми тепер можемо побачити "могилу" загиблого модуля "Афіна", а також його самого, що лежить на поверхні Місяця Фото: NASA

Завдяки апарату Lunar Reconnaissance Orbiter ми тепер можемо побачити "могилу" загиблого модуля "Афіна", а також його самого, що лежить на поверхні Місяця. Цей знімок було зроблено з орбіти навколо Місяця. На фотографії модуль видно у вигляді невеликої розмитої білої плями на тлі темряви затіненого невеликого кратера, де він здійснив невдалу посадку. Цей кратер розташований на відстані приблизно 160 км від південного полюса Місяця.

Через те, що посадковий модуль "Афіна" перекинувся, він не зміг розташувати сонячні панелі правильним чином, щоб отримати достатньо світла Сонця для вироблення електроенергії Фото: Live Science

На борту модуля "Афіна" перебували два місяцеходи, нова система зв'язку 4G, а також робот-стрибун для дослідження кратерів, куди не можуть дістатися колісні місяцеходи, і бурова установка для дослідження водяного льоду. Усі вони не змогли виконати поставлені перед ними завдання. Але перш ніж у посадкового модуля "Афіна" розрядилися батареї, його наукові прилади зібрали деякі дані про навколишнє середовище.

Нагадуємо, що модуль "Афіна" приземлився на Місяці через кілька днів після успішної посадки модуля Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace. Як уже писав Фокус, вчені показали, як модуль за допомогою своєї бурової установки проводить дослідження місячного реголіту.

Раніше орбітальний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter також зробив фотографії модуля Blue Ghost, який має працювати на Місяці до 16 березня, коли закінчиться місячний день, як уже писав Фокус.

Ще Фокус писав про те, що фізики наблизилися до розгадки таємниці, чому Всесвіт несиметричний. Однією з найбільших загадок фізики є той факт, що у Всесвіті набагато більше матерії, ніж антиматерії.