У пащі хижака: акула випадково проковтнула камеру дайвера (відео)

Через деякий час хижачка виплюнула пристрій, але він продовжував крутитися у воді й працювати. Очевидцю Андреа Рамосу Насіменто довелося кинутися в погоню за гаджетом, щоб повернути цінні кадри.

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На Багамах група дайверів стала свідками незвичайної події — тигрова акула під час годування заковтнула камеру одного з учасників занурення. Відео інциденту, опубліковане ABC News, викликало широкий резонанс.

Подія сталася 9 лютого, коли дайвери відкрили ящик із рибою, щоб погодувати акул. Одна з них, занадто захопившись здобиччю, схопила не тільки їжу, а й камеру, яка продовжувала знімати зсередини її пащі. В об'єктив потрапили гострі зуби хижачки та її зябра — видовище виявилося дивовижним і лячний одночасно.

Очевидці, включно з Андреа Рамосом Насіменто, здивовано спостерігали за тим, що відбувається. Через деякий час акула виплюнула пристрій, але він продовжував крутитися у воді. Гіду довелося кинутися в погоню за гаджетом, щоб повернути цінні кадри.

Тигрові акули відомі своїми розмірами та агресивною поведінкою. За даними Музею Флориди, вони можуть досягати 18 футів (5,5 метра) в довжину і посідають друге місце після білих акул за кількістю нападів на людей.

Цей інцидент стався всього за кілька днів до іншого неймовірного випадку: біля берегів Чилійської Патагонії каякер Адріан Сіманкас опинився в пащі горбатого кита. Тварина проковтнула його разом із каяком, але незабаром виплюнула. Усе це випадково зняв на відео його батько, який йшов позаду.

Після того як Адріан вибрався з води, його батько намагався заспокоїти сина. Молодий чоловік зізнався, що в перші секунди подумав, що вже не вибереться.

"Я був у паніці, мені здавалося, що я помер", — розповів він.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка близько години боровся з гігантською 90 кілограмовою акулою. Гастон Зукко закинув снасті на відстань 310 метрів у море за допомогою безпілотника. Як наживку він використовував кефаль. Досвідчені човнярі підказали рибалці ідеальне місце для лову великої здобичі.

Також стало відомо, що зі смертоносною хижачкою розправилася "загадкова істота". Тушу величезної білої акули виявили на південному сході Австралії в жовтні 2023 року. Кількість і характер ран, які були на її тілі, тоді спантеличили вчених.