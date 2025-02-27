В пасти хищника: акула случайно проглотила камеру дайвера (видео)

Спустя некоторое время хищница выплюнула устройство, но оно продолжало крутиться в воде и работать. Очевидцу Андреа Рамосу Насименто пришлось броситься в погоню за гаджетом, чтобы вернуть ценные кадры.

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На Багамах группа дайверов стала свидетелями необычного происшествия – тигровая акула во время кормления заглотила камеру одного из участников погружения. Видео инцидента, опубликованное ABC News, вызвало широкий резонанс.

Происшествие произошло 9 февраля, когда дайверы открыли ящик с рыбой, чтобы покормить акул. Одна из них, слишком увлекшись добычей, схватила не только еду, но и камеру, которая продолжала снимать изнутри ее пасти. В объектив попали острые зубы хищницы и ее жабры – зрелище оказалось завораживающим и пугающим одновременно.

Очевидцы, включая Андреа Рамоса Насименто, в изумлении наблюдали за происходящим. Спустя некоторое время акула выплюнула устройство, но оно продолжало крутиться в воде. Гиду пришлось броситься в погоню за гаджетом, чтобы вернуть ценные кадры.

Тигровые акулы известны своими размерами и агрессивным поведением. По данным Музея Флориды, они могут достигать 18 футов (5,5 метра) в длину и занимают второе место после белых акул по количеству нападений на людей.

Этот инцидент произошел всего за несколько дней до другого невероятного случая: у берегов Чилийской Патагонии каякер Адриан Симанкас оказался в пасти горбатого кита. Животное проглотило его вместе с каяком, но вскоре выплюнуло. Все это было случайно снято на видео его отцом, который шел позади.

После того как Адриан выбрался из воды, его отец пытался успокоить сына. Молодой человек признался, что в первые секунды подумал, что уже не выберется.

"Я был в панике, мне казалось, что я умер", — рассказал он.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак около часа боролся с гигантской 90 килограммовой акулой. Гастон Зукко забросил снасти на расстояние 310 метров в море с помощью беспилотника. В качестве наживки он использовал кефаль. Опытные лодочники подсказали рыболову идеальное место для ловли крупной добычи.

Также стало известно, что со смертоносной хищницей расправилось "загадочное существо". Тушу огромной белой акулы обнаружили на юго-востоке Австралии в октябре 2023 года. Количество и характер ран, которые были на ее теле, тогда озадачили ученых.