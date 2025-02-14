Горбатый кит проглотил байдарку с мужчиной, а потом выплюнул (видео)

Парень с отцом катались на байдарках, когда из воды вынырнул огромный кит и вместе с плавсредством проглотил 24-летнего парня.

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В Чили в Пантагонии произошел шокирующий случай, который, к счастью, имеет счастливый конец. Горбатый кит приблизился к байдарке и проглотил ее, но потом выплюнул. Об этом пишет ВВС.

Случай произошел в чилийском туристическом регионе Патагония. Адриан Симанкас катался на байдарках в Тихом океане вместе со своим отцом Деллом Симанкасом. Последний как раз снимал сына, когда в этот момент из воды вынырнул огромный кит и вместе с байдаркой проглотил его 24-летнего сына.

На какое-то мгновение мужчина застыл от увиденного. Но уже через несколько секунд морской савец снова поднялся на поверхность и просто выплюнул мужчину и его транспортное средство.

"Я думал, он меня съел и проглотил", — сказал Адриан после того, как побывал во рту кита.

Напомним, что 43-летний каякер из Аляски неожиданно стал жертвой трагического события, которое было случайно зафиксировано на камеру GoPro, закрепленную на его шлеме. На берегу озера нашли шлем пропавшего мужчины с закрепленной на нем камерой. Запись показала, что он перевернулся на байдарке в холодной воде.

Также в США 21-летний Крис Поспишил рассказал, как акула утащила его под воду. Ему чудом удалось спастись. Мужчину спас его друг, который увидел, что произошло, и поспешил на помощь.