Горбатий кит проковтнув байдарку з чоловіком, а потім виплюнув (відео)

Хлопець із батьком каталися на байдарках, коли із води випірнув величезний кит і разом з плавзасобом проковтнув 24-річного хлопця.

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У Чилі в Пантагонії стався шокувальний випадок, який, на щастя, має щасливий кінець. Горбатий кит наблизився до байдарки і проковтнув її, але потім виплюнув. Про це пише ВВС.

Випадок стався в чилійському туристичному регіоні Патагонія. Адріан Сіманкас катався на байдарках в Тихому океані разом зі своїм батьком Деллом Сіманкасом. Останній саме знімав сина, коли в цей момент із води випірнув величезний кит і разом із байдаркою проковтнув його 24-річного сина.

На якусь мить чоловік закляк від побаченого. Але вже за кілька секунд морський савець знову піднявся на поверхню і просто виплюнув чоловіка і його транспортний засіб.

"Я думав, він мене з’їв і проковтнув", — сказав Адріан після того, як побував у роті кита.

Нагадаємо, що 43-річний каякер з Аляски несподівано став жертвою трагічної події, яку було випадково зафіксовано на камеру GoPro, закріплену на його шоломі. На березі озера знайшли шолом зниклого чоловіка із закріпленою на ньому камерою. Запис показав, що він перекинувся на байдарці в холодній воді.

Також у США 21-річний Кріс Поспішил розповів, як акула потягла його під воду. Йому дивом вдалося врятуватися. Чоловіка врятував його друг, який побачив, що сталося, і поспішив на допомогу.