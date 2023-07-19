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"Бачив ногу в її пащі": студент зі США розповів про страшний напад акули (фото)

Врятували після нападу акули, нападу акули, укус акули, потягла під воду, друг врятував життя, морський хижак, серфінг
Фото: New York Post | Морський хижак потягнув студента під воду, але йому допоміг його друг

Крісу Поспішілу було зроблено термінову операцію з відновлення семи порваних сухожиль після того, як у його кістках було виявлено шматочки зуба акули.

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У США 21-річний Кріс Поспішіл згадав страшну мить, коли він побачив свою ногу в пащі акули і його потягнуло під воду. Хлопця врятував його друг Ріс Редіш. Про це пише New York Post.

Студент Університету Центральної Флориди та його друг займалися серфінгом на пляжі Нью-Смірна і вже збиралися плисти до берега, коли на них напав хижак.

"Акула вискочила з-під мене, перекинула мене назад із дошки, і я впав назад. Я побачив свою ногу в її пащі, і вона потягла мене під воду", — розповів Поспішіл.

Його друг Редіш сказав, що почув сплеск і помітив свого приятеля під водою. Потерпілий зміг спливти й крикнув, що його вкусили. За словами Поспішіла, коли він підіймався на поверхню, то бачив, що його товариш був уже поруч. Редіш схопив укушеного друга за сорочку і витягнув на дошку.

Врятували після нападу акули, нападу акули, укус акули, потягла під воду, друг врятував життя, морський хижак, серфінг Fullscreen
Студент згадав страшний момент, коли він побачив свою ногу в пащі акули
Фото: New York Post

Як повідомляється на сторінці GuFundMe, Поспішілу було зроблено термінову операцію з відновлення семи порваних сухожиль після того, як у його кістках було виявлено шматочки зуба акули. Після цього його виписали з лікарні, але на нього чекає довгий шлях до одужання, який займе до шести місяців фізіотерапії.

"Верхня частина моєї стопи буде онімілою в деяких місцях до кінця життя, а сама стопа може бути жорсткою, тому що їм довелося відновлювати всі сім сухожиль. Ріс справді відіграв вирішальну роль. Якби його не було поруч, гадаю, все могло б бути набагато гірше, і я б точно не встиг дістатися берега вчасно і, можливо, знепритомнів би у воді", — сказав постраждалий студент.

Врятували після нападу акули, нападу акули, укус акули, потягла під воду, друг врятував життя, морський хижак, серфінг Fullscreen
Хлопця чекає довгий шлях до одужання, який займе до шести місяців фізіотерапії
Фото: New York Post

За словами друзів, вони планують повернутися у воду якомога швидше.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.