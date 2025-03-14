Схожі на Землю, але не зовсім: на яких планетах варто шукати дивне інопланетне життя

Ці світи з одного боку здаються схожими на Землю, але насправді відрізняються від нашої планети. Тому живі організми там також будуть іншими.

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Багато років учені намагаються виявити інопланетне життя. Традиційно його намагаються знайти на планетах, які дуже схожі на Землю, адже вважається, що наші умови мають допомогти еволюціонувати живим організмам на інших світах. Але вчені вважають, що інопланетне життя, хоч воно і відрізняється від земного, легше виявити на трохи дивних планетах, не зовсім схожих на Землю. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Earth.

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Учені вважають, що шукати позаземне життя потрібно на планетах, які відносять до типу гікеани. Вони більші за Землю, вкриті океанами з рідкої води, але мають багату воднем атмосферу. Саме там можуть процвітати певні види мікроорганізмів.

Автори дослідження вважають, що відмінною біосигнутрою (сигнал, що вказує на наявність життя) є газові сполуки метилгалогеніди, які складаються з вуглецю і трьох атомів водню, пов'язаних з галогеном, таким як хлор або бром. На Землі ці гази виробляються бактеріями, морськими водоростями, грибами і деякими рослинами.

Вчені кажуть, що виявити ці біосигнатури в атмосферах гікеанів набагато легше, ніж шукати такі ж сигнали на планетах меншого розміру, схожих на Землю. Хоча люди не можуть вижити в умовах гікеанів, але деякі мікроби можуть.

За слова авторів дослідження сучасні телескопи дають змогу визначити наявність метилгалогенідів на планетах-гікенах, адже ці сполуки легше знайти, аніж кисень чи метан, які також є біосигнатурами.

Метилгалогеніди існують на Землі в невеликих кількостях, але на гікевнах можуть бути атмосферні умови, які дозволяють цим газам накопичуватися. Це полегшує їх виявлення з великих відстаней.

Учені вважають, що мікроби, які живуть на дивних планетах і виділяють ці гази, найімовірніше є анаеробними, тобто отримують енергію без наявності кисню. Складно уявити, який вигляд мають ці живі організми, але ці гази є ймовірним результатом їхнього метаболізму.

Метилгалогеніди легше виявити, адже вони добре поглинають інфрачервоне світло і їх багато накопичується в багатих воднем атмосферах далеких планет, вважають учені.

Автори дослідження кажуть, що вдасться знайти метилгалогеніди на кількох планетах, то це означатиме, що мікробне життя є поширеним явищем у Всесвіті.

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