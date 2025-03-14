Похожи на Землю, но не совсем: на каких планетах стоит искать странную инопланетную жизнь

Эти миры с одной стороны кажутся похожими на Землю, но на самом деле отличаются от нашей планеты. Поэтому живые организмы там также будут другими.

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Многие годы ученые пытаются обнаружить инопланетную жизнь. Традиционно ее пытаются найти на планетах, которые сильно похожи на Землю, ведь считается, что наши условия должны помочь эволюционировать живым организмам на других мирах. Но ученые считают, что инопланетную жизнь, хоть она и отличится от земной, легче обнаружить на немного странных планетах, не совсем похожих на Землю. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Earth.

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Ученые считают, что искать внеземную жизнь нужно на планетах, которые относят к типу гикеаны. Они больше Земли, покрыты океанами из жидкой воды, но имеют богатую водородом атмосферу. Именно там могут процветать определенные виды микроорганизмов.

Авторы исследования считают, что отличной биосигнутрой (сигнал, указывающий на наличие жизни) являются газовые соединения метилгалогениды, состоящие из углерода и трех атомов водорода, связанных с галогеном, таким как хлор или бром. На Земле эти газы производятся бактериями, морскими водорослями, грибами и некоторыми растениями.

Ученые говорят, что обнаружить эти биосигнатуры в атмосферах гикеанов намного легче, чем искать такие же сигналы на планетах меньшего размера, похожих на Землю. Хотя люди не могут выжить в условиях гикеанов, но некоторые микробы могут.

По слова авторов исследования современные телескопы позволяют определить наличие метилгалогенидов на планетах-гикенах, ведь эти соединения легче найти, чем кислород или метан, которые также являются биосигнатурами.

Метилгалогениды существуют на Земле в небольших количествах, но на гикевнах могут быть атмосферные условия, которые позволяют этим газам накапливаться. Это облегчает их обнаружение с больших расстояний.

Ученые считают, что микробы, живущие на странных планетах, и выделяющие эти газы, скорее всего являются анаэробными, то есть получают энергию без наличия кислорода. Сложно представить, как выглядят эти живые организмы, но эти газы являются вероятным результатом их метаболизма.

Метилгалогениды легче обнаружить, ведь они хорошо поглощают инфракрасный свет и их много накапливается в богатых водородом атмосферах далеких планет, считают ученые.

Авторы исследования говорят, что получится найти метилгалогениды на нескольких планетах, то это будет означать, что микробная жизнь является распространенным явлением во Вселенной.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые создали 3D-карту межзвездной пыли в Млечном Пути. Новая карта поможет лучше понять эволюцию нашей галактики и поможет в исследованиях происхождения жизни.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили уникальные изображения обратной стороны одного из спутников Марса, что позволит разгадать тайну его происхождения.