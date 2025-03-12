Схожі на Землю: астрономи виявили 4 планети біля найближчої одиночної зірки

Нові кам'янисті планети обертаються навколо зірки Барнарда.

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Найближчою до Землі зіркою є Альфа Центавра, але це потрійна зоряна система. Зірка Барнарда є найближчою до нас одиночною зіркою. Протягом багатьох років астрономи підозрювали, що навколо цієї невеликої зірки обертаються планети, але не було цьому доказів. Тепер же астрономи з'ясували, що навколо цієї зірки обертається одразу чотири світи, схожих на Землю. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише Earth.

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Якщо потрійна зірка Альфа Центавра розташована на відстані 4,3 світлових роки від нас, то зірка Барнарда — на відстані майже 6 світлових років. Це зірка червоний карлик, яка приблизно в 5 разів менша за Сонце. Зірку Барнарда астрономи активно вивчають з моменту її відкриття 1916 року, адже це найближча до нас одиночна зірка. Вважається, що вона існує вже приблизно 10 млрд років, що в 2 рази більше, ніж існує Сонце.

Астрономи багато років підозрювали, що біля цієї зірки знаходяться планети, але не було необхідного обладнання, щоб підтвердити це. Тепер же астрономи використовували спеціальні чутливі прилади, встановлені на телескопі Джеміні північ і VLT, щоб провести нове спостереження за зіркою Барнарда та її оточенням.

У результаті вчені виявили одразу чотири нові планети. Вони схожі на Землю тим, що є кам'янистими, тобто не складаються повністю з газу і мають тверду поверхню. Але ці планети мають приблизно 20-30% розміру Землі та розташовані так близько до зірки Барнарда, що їхній орбітальний період становить лише кілька земних днів. Учені вважають, що температура на цих планетах надто висока, а отже вони не можуть бути придатними для життя.

Це відкриття є дуже важливим ще й тому, що астрономи здебільшого виявляють планети, які більші за Землю, а такі маленькі планети вдається знайти дуже рідко.

Астрономи не побачили ці планети безпосередньо, але про те, що вони існують вони дізналися завдяки тому, як ці кам'янисті світи впливають своєю гравітацією на поведінку зірки Барнарда. Через це змінюється випромінювання зірки і аналіз світла допоміг визначити кількість планет, а також їхній розмір.

Поки що вчені не можуть точно визначити точний склад нових планет і для цього необхідні подальші спостереження.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили нові супутники Сатурна. Тільки дві планети в Сонячній системі, Сатурн і Юпітер, мають найбільшу кількість супутників, але виявилося, що у Сатурна їх набагато більше, ніж вважалося раніше. Тепер ця планета утримує абсолютний рекорд за кількістю супутників.

Також Фокус писав про те, що вчені піддали сумніву виявлення хімічних речовин, що вказують на присутність позаземного життя, на відносно недалекій планеті K2-18b. Вважається, що цей кам'янистий світ покритий океанами і може бути придатним для життя.