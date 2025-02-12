Альфа Центавра летить із величезною швидкістю до Сонячної системи: деякі об'єкти вже біля нас

Вчені з'ясували, що найближча зоряна система викидає астероїди, комети і дрібні частинки пилу і деякі з цих об'єктів вже перебувають поруч із Землею.

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З виявленням у Сонячній системі міжзоряного об'єкта Оумуамуа 2017 року стало зрозуміло, що такі об'єкти переміщуються Чумацьким шляхом з однієї зоряної системи в іншу. Зоряна система Альфа Центавра є нашим найближчим сусідом і складається з трьох зірок: Альфа Центавра A, Альфа Центавра B (це подвійна зірка) і Проксима Центавра. І ця зоряна система наближається до Сонячної системи і водночас викидає різні об'єкти — астероїди, комети і крихітні частинки, як вважають учені. Деякі з цих об'єктів уже досягли нашого найближчого оточення. Дослідження опубліковано в журналі Planetary Science Journal, пише Universe Today.

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Дослідження показує, що система Альфа Центавра, яка містить планети, астероїди та комети, рухається до Сонячної системи зі швидкістю приблизно 79 000 км/год. Приблизно через 28 тисяч років вона перебуватиме на відстані 200 000 астрономічних одиниць від Сонця в точці максимального зближення. Одна астрономічна одиниця — це приблизно 150 000 000 км. Вчені вважають, що Альфа Центавра викине деякі об'єкти, але частина з них уже перебувають у Сонячній системі.

Розрахунки вчених показують, що зараз у Хмарі Оорта (розташована на відстані приблизно 50 000 астрономічних одиниць), що оточує Сонячну систему і складається з величезної кількості крижаних тіл, перебуває приблизно мільйон об'єктів розміром приблизно 100 м, викинутих із системи Альфа Центавра за останні кілька мільйонів років.

Дослідження показує, що система Альфа Центавра, яка містить планети, астероїди та комети, рухається до Сонячної системи зі швидкістю приблизно 79 000 км/год. Фото: NASA

Водночас моделювання показало, що лише невелика кількість, лише кілька сотень, крихітних частинок пилу змогли досягти відстані 10 астрономічних одиниць від Сонця. Це пов'язано з тим, що багато об'єктів не можуть пережити тривалу подорож із системи, розташованої на відстані 4,3 світлових роки від нас або майже 272 000 астрономічних одиниць. Вчені з'ясували, що таку подорож можуть пережити лише частинки пилу розміром 3 мікрометри.

Також учені вважають, що деякі з цих частинок пилу вже падають в атмосферу Землі і їх можна виявити. Протягом наступних 28 000 років їхня кількість значно зросте.

Якщо матеріал із системи Альфа Центавра вільно переміщається до нас, то це дає можливість вивчити планети в цій зоряній системі, які складаються з цього матеріалу, не відправляючи зонди так далеко, кажуть учені.

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