Схожа на Землю і поруч із нами: на планеті-океані може існувати життя, але не все так просто

Уже майже 2 роки вчені сперечаються про те, чи може так звана супер-Земля, розташована у відносній близькості від нас, бути населеним світом.

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У 2023 році вчені представили дослідження, в якому вони стверджували, що в атмосфері планети K2-18b, виявлено хімічну речовину диметилсульфід, яка пов'язана з потенційними живими організмами. Відтоді вчені сперечаються про те, чи є життя на цій планеті чи ні. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal, задаються питанням, чи можна дійсно довіряти отриманим даним і чи є диметилсульфід надійною ознакою присутності життя, пише Space.

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Планета K2-18b була виявлена 10 років тому і розташована на відстані приблизно 120 світлових років від нас, що вважається близькою відстанню за космічними мірками. Планета вважається супер-Землею, адже це кам'янистий світ з атмосферою, який приблизно в 2,5 раза більший за нашу планету. При цьому вчені вважають, що поверхня планети може бути вкрита океанами з рідкої води. А враховуючи, що K2-18b перебуває в зоні населеності своєї зірки, де є умови для створення життя, вчені вважають, що це може бути потенційно населений світ. Тим паче що вчені 2 роки тому заявили про те, що виявили біосигнатуру, тобто речовину, яка вказує на наявність життя, в атмосфері цієї планети. Цією біосигнатурою є диметилсульфід. На Землі ця речовина в основному виробляється бактеріями і фітопланктоном в океанах. Враховуючи, що на планеті K2-18b може бути океан, з'явилося припущення і про наявність життя.

Зараз астрономи не можуть відправити зонди за межі Сонячної системи, щоб визначити склад інших кам'янистих планет, тому вони покладаються на аналіз світла, що проходить через їхню атмосферу. Молекули хімічних речовин відбивають світло в певному діапазоні довжин хвиль. Автори нового дослідження кажуть, що отримані в такий спосіб дані можуть мати різні інтерпретації, а тому не завжди існує впевненість у тому, що було виявлено точно якусь речовину.

Планета вважається супер-Землею, адже це кам'янистий світ з атмосферою, який приблизно в 2,5 раза більший за нашу планету. При цьому вчені вважають, що поверхня планети може бути вкрита океанами з рідкої води Фото: Daily Mail

За словами вчених, коли відбувається виявлення тієї чи іншої біосигнатури на іншій планеті, то потрібне підтвердження того, що цей сигнал є реальним, а також потрібно переконатися, що він може виходити від будь-якої форми життя. Вчені кажуть, що дослідження, в якому було заявлено про виявлення ознак життя на планеті K2-18b, не пройшло обидва етапи перевірки. Автори нового дослідження вважають, що було отримано недостатньо даних, щоб стверджувати, що на цій океанічній планеті дійсно було виявлено диметилсульфід. Взагалі отриманий світловий сигнал міг належати будь-яким іншим речовинам в атмосфері планети, які ніяк не пов'язані з життям.

З іншого боку, вчені вивчили, чи може диметилсульфід бути надійною ознакою існування життя. Автори дослідження виявили кілька прикладів того, що молекули, які вважаються біосигнатурами, можуть створюватися без залучення життя внаслідок хімічних реакцій.

Також учені кажуть, що торік диметилсульфід було виявлено на кометі, а отже його виробництво не завжди пов'язане з життям. Можливо, ця хімічна речовина потрапила на планету K2-18b після бомбардування кометами.

Досі властивості самої планети K2-18b та її атмосфери багато в чому залишаються загадкою, тому автори дослідження вважають, що не можна поки що стверджувати, що цей водний світ може бути населений живими істотами. Можливо, це, хоч і схожа на Землю, але нежива планета. Тож суперечки про цей потенційно населений світ, імовірно, триватимуть і надалі, доки не буде отримано достатню кількість доказів, які або підтвердять висновки про потенційну населеність цього водного світу, або ж остаточно їх спростують.

Як уже писав Фокус, NASA показало, як приватний модуль робить дірку в поверхні Місяця. На борту посадкового модуля Blue Ghost знаходяться спеціальні інструменти для ретельного дослідження місячного реголіту.

Також Фокус писав про те, що астрофізики виявили, з чого може складатися темна матерія. Ця частинки легше, ніж інші передбачувані частинки, і до того ж при зіткненні таких частинок відбувається їх взаємне знищення.