Схожа на Землю і зовсім поруч із нами. Виявлено планету-океан: тут може бути життя

Ця планета у 2,6 раза більша за Землю і має атмосферу багату воднем.

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Космічний телескоп Вебб провів спостереження за не дуже далекою від нас екзопланетою, яка була виявлена ще 8 років тому. Нові дані вказують на те, що ця планета може бути повністю вкрита водою і до того ж виявлено ознаки можливого існування тут позаземного життя, пише The Guardian.

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Екзопланета K2-18 b обертається навколо холоднішої і меншої за Сонце зірки на відстані в 120 світлових років від нас. Згідно з дослідженням, опублікованим в Astrophysical Journal Letters, цей об'єкт можна віднести до типу планет, які називаються гікеанами або планетами-океанами.

Діаметр K2-18 b у 2,6 раза більший за діаметр Землі, при цьому планета у 8,6 раза більша за Землю за масою. Але найголовніше, що вона розташована біля своєї зірки в так званій зоні населеності. Це означає, що на цій планеті є умови для того, щоб існувала рідка вода.

Але астрономи вважають, що на цій планеті не просто існує вода, вся її поверхня вкрита величезним океаном, тобто це повністю водний світ. Але це тільки попередні дані, які ще потребують свого уточнення.

Атмосфера планети найімовірніше складається з водню з домішками метану і вуглекислого газу, як показали попередні дані телескопа Вебб. Також в атмосфері було виявлено молекули вуглецю, що потенційно вказує на те, що тут може бути життя, адже це один із будівельних блоків відомих живих організмів.

Ця планета у 2,6 раза більша за Землю і має атмосферу багату на водень Фото: The Conversation

Спостереження телескопа Вебб дали змогу виявити ще цікавіші молекули, ніж вуглець. За словами вчених, на цій планеті помічені молекули диметилсульфіду, а вони є побічним продуктом життєдіяльності фітопланктону в морському середовищі на Землі. Але ці дані також ще потрібно підтвердити.

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Поки що виходить, що недалека від нас планета може бути океанічним світом, який до того ж може бути населеним. Але вчені з обережністю підходять до отриманих результатів, тому що потрібно провести ще кілька спостережень за K2-18 b, щоб отримати більше інформації про планету. Потрібно зрозуміти, чи справді під не надто товстим шаром атмосфери ховається кам'яниста планета, повністю вкрита водою, але і як багато диметилсульфіду в її атмосфері.

Але є ще одна проблема. Навіть якщо K2-18 b — це водний світ, то не обов'язково тут може бути життя або є умови для його розвитку. За словами вчених, океан на цій планеті може бути "киплячим супом", тобто вода тут настільки гаряча, що не зможе вижити жоден живий організм. Принаймні, згідно з теоріями про гікеани, на таких планетах це може бути звичайним явищем.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили дивну планету, яка порушує теорії і може складатися на наполовину з каменю, наполовину з води.

Також Фокус писав про те, що вчені намагаються розгадати загадку нової екзопланети, яка стала меншою за розміром. Причина цього поки невідома.