Як китам вдається співати пісні під водою: вчені розкрили цю таємницю (відео)

Кити відомі своїми музичними талантами й тепер ми знаємо, як їм це вдається.

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Коли наземні предки китів перебралися жити в океан близько 50 мільйонів років тому, їм вдалося виробити різні методи, щоб пристосуватися до нового водного життя. Тепер кити відомі своїми музичними талантами, але як їм вдається співати пісні під водою? Вченим вдалося з'ясувати це, пише Science Focus.

У процесі еволюції в морських гігантів розвинулися ніздрі на верхівці голови, що полегшило дихання на поверхні води, а кінцівки врешті-решт трансформувалися в ласти та плавники для плавання. Учені давно з'ясували, що горбаті та інші вусаті кити співають пісні під водою, але донедавна те, як саме вони видають ці звуки, залишалося загадкою.

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Основна проблема вивчення музикальних здібностей китів полягає в тому, що океан вкриває більшу частину поверхні планети, а тому тварин складно виявити в товщі води. І все ж у 2024 році новаторське дослідження вчених дало змогу вивчити голосові апарати трьох вусатих китів:

горбатого кита;

сейвал;

малого смугастика.

Зазначимо, що всі кити були викинуті мертвими на берег, проте їхні тіла добре збереглися, що дало змогу вченим вивчити будову їхньої гортані.

Гортань вусатих китів — унікальний орган, що складається з довгих циліндрів, з'єднаних у жорстку U-подібну форму, яка тисне на жирову подушку. Під час дослідження вчені вдували повітря в гортань китів і виявили, що той процес змушує подушку вібрувати та генерувати низькочастотні звуки.

Тепер учені вважають, що кити переробляють повітря через свою гортань — простими словами, вони здатні видавати звуки, не задихаючись під товщею води та не видихаючи таке необхідне повітря. Під час дослідження вченим також вдалося побудувати тривимірну комп'ютерну модель гортані кита і змоделювати, як саме ці звуки контролюються м'язами.

Результати дослідження також показали, що пісні вусатих китів за частотою збігаються з шумами, які видають корабельні кити. На жаль, будова гортані не дає змоги китам регулювати висоту голосу, щоб уникнути зіткнення з підводними звуками, які видають судна. Це ускладнює тваринам можливість чути один одного на великих відстанях в умовах більш гучного океану через присутність людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчають океанічне дно за допомогою пісень китів.