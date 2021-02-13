Вчені винайшли новий метод вивчення океанічного дна — за допомогою пісень китів

Новий метод, який використовує сигнали морських ссавців, дозволяє не тільки визначати товщину океанських шарів, а й створювати зображення.

Дослідження, опубліковане на цьому тижні в журналі Science, показує, як пісні фінвалів (Balaenoptera physalus) — китів з сімейства смугачеві, можуть використовуватися для створення сейсмічних зображень океанічної кори, пише Forbes.

Гучні пісні фінвалів містять сигнали, які відображаються і переломлюються в залежності від форми відкладень і твердих шарів породи під ними.

"Ці сигнали, записані сейсмометрами на дні океану, можна використовувати для визначення товщини шарів, а також іншої інформації, що відноситься до сейсмічних досліджень", — говорить професор з Університету штату Орегон, Джон Набелек.

Вчені виявили, що сигнали китів можуть служити доповненням до традиційних методів пасивних сейсмічних досліджень. Сейсмологи вивчають структуру нашої планети, пасивно прислухаючись до сигналів природних рухів Землі, таких як землетруси, або активно посилаючи штучні сейсмічні сигнали, підриваючи заряди, або ж використовуючи важке гідравлічне обладнання (зване повітряними гарматами) через підземелля.

Провідний автор дослідження Вацлав М. Куна разом з професором Набелек вивчали землетруси за допомогою мережі з 54 океанічних сейсмометрів, розташованих уздовж Трансформаційний розлому в зоні Бланко, який знаходиться приблизно в 160 км від узбережжя Орегона. Вони відзначили сильні сигнали на сейсмометрів, корелюють з присутністю фінвалів в цьому районі.

[ + – ] Поклик финвала — запис

Типова пісня кита складається з серії клацань або секундних сплесків, розділених десятками секунд тиші, і здатна тривати годинами. Гучні звуки поширюються під водою на великі відстані і використовуються китами для спілкування і пошуку один одного. Їх спів може досягати 190 децибел. А ось після тривалого впливу на рівні вище 80 децибел люди можуть почати відчувати втрату слуху.

Використовуючи серію пісень китів, записаних трьома сейсмометрами, дослідники змогли точно визначити місцезнаходження финвала. А для створення зображень шарів океанічної кори вони застосували вібрації від цих пісень.

Частина енергії від цих звуків передається через землю у вигляді сейсмічної хвилі. Далі ця хвиля проходить через океанічну кору більш ніж на 5 км, де вона відбивається і заломлюється під океанічним осадом.

"Нинішній традиційний метод візуалізації земної кори досить дороге задоволення, а отримання дозволів на дослідження може бути ускладнено, оскільки робота включає використання пневматичних гармат", — зазначив Набелек.

Зображення, створені з використанням пісень китів, менш інвазивних, хоча в цілому мають більш низький дозвіл.

"Не дивлячись на те, що отримані за піснями китів дані досить корисні, вони все ж не можуть замінити стандартні методи цілком", — уклав Небелек.