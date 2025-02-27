Їжа впливає на "діалект" найбільших тварин на Землі: про що вони намагаються розповісти

Дослідники виявили, що пісні вусатих китів відрізняються залежно від того, що у них у меню.

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Океан вкриває понад половину поверхні планети і є домівкою для найбільших тварин на планеті — китів. Вчені десятиліттями намагаються розгадати секрет того, як тваринам вдається співати під водою і про що насправді пісні цих тварин. Тепер вчені помітили дещо цікаве, пісні вусатих китів залежать від того, чим вони харчуються, пише Popular Science.

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що для горбатих китів у Тихому океані пісні можуть бути надійним індикатором типу їжі, що плаває поблизу. Вчені 6 років слухали пісні китів і виявили зміни в їхніх мелодіях залежно від видів, які були доступні для харчування.

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Спостереження за найбільшим морським видом — непросте завдання. За даними дослідників, деякі горбаті кити в північній частині Тихого океану мігрують приблизно на 5 000 кілометрів від Аляски, щоб годуватися, а потім йдуть на Гаваї, щоб розмножуватися. Дослідження також показують, що деякі особини здатні здійснити цю прогулянку всього за 28 днів. Цікаво, що залежно від виду, пісні китів також можуть поширюватися на тисячі кілометрів.

Результати дослідження вказують на те, що пісні синіх китів і фінвалів зростали переважно в ті роки, коли в океані було більше криля. Зростання пісень горбатих китів також узгоджується з їхньою здатністю перемикатися між видами здобичі, що домінують. Зразки біопсії шкіри підтвердили, що в раціоні китів відбулися зміни.

Автори дослідження визнають, що є й інші чинники, які могли вплинути на пісні китів. Наприклад, пісні, які інші кити виконували поблизу. Однак зміни в умовах добування їжі були найбільш постійним фактором у цьому дослідженні.

Під час дослідження для спостережень за китами вчені використовували підводні мікрофони, відомі як гідрофони. Вчені також відстежували пісні фінвалів, а також синіх і горбатих китів — команда стежила за зграями, що переміщаються біля західного узбережжя США протягом 6 років. Тепер учені вважають, що в майбутньому дані про пісні китів можна використовувати для розуміння здоров'я екосистеми загалом.

Результати досліджень показують відмінності в тому, як часто кити видавали звуки за 6 років спостережень. Наприклад, пісні горбатих китів постійно збільшувалися і були виявлені в 34% днів на початку дослідження. В кінцевому підсумку вони зросли до 76% днів через шість років. Зміни в умовах видобутку їжі були найбільш постійним фактором у цьому дослідженні.

Тепер учені вважають, що сезонні та річні зміни в кількості пісень китів можуть відображати зміни в харчовому ланцюзі. Краще розуміння зв'язку між використанням виявлення пісень китів і доступністю криля, анчоуса та інших риб може допомогти дослідникам краще інтерпретувати дані гідрофона,

Раніше Фокус писав про те, як китам вдається співати пісні під водою: вчені розкрили цю таємницю.