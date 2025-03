Канье Уэст обрушился с обвинениями на бывших родственников: чем его допекли Кардашьяны

Рэпер не только сравнил свои встречи с детьми со свиданиями в тюрьме, но и пригрозил Ким Кардашьян серьезными неприятностями. В свою очередь она обратилсь в суд с требованием убрать их старшую дочь из новой песни бывшего мужа.

47-летний Канье Уэст, который недавно попал в скандал из-за своих антисемитских высказываний и продажи футболок со свастикой, теперь нашел новый объект для травли. Теперь он разразился гневными тирадами в сторону своей бывшей жены Ким Кардашьян и ее звездного семейства, сообщает Daily Mail.

В частности, рэпер сравнил получение права на посещение своих четырех детей с пребыванием "в тюрьме" и утверждал, что его лишили ряда прав. Он также заклеймил всех звезд, которые высказывали свое мнение о нем, как "рабов евреев".

"Да, у меня есть претензии к людям, которые заморозили мой аккаунт, забрали моих детей и пытались посадить меня в тюрьму. Я не хочу просто "видеть" своих детей. Мне нужно их растить. Мне нужно сказать, в какую они ходят школу, кто их друзья, в чьих домах они ночуют, пользуются ли мои дочери помадой и духами. Все эти права были отняты у меня бандой Кардашьян, Hulu и Disney, а также крупнейшей повесткой действия, чтобы использовать селекционно выращенных чернокожих детей в качестве платформы для влияния на чернокожих людей", – гласят публикации музыканта.

На этом он не остановился:

"Просто видеть своих детей – это как посещение, это как я в тюрьме могу "видеть" своих детей. Мне все равно, живу я или умру, в тюрьме я или на свободе, и мне особенно все равно, что говорят эти знаменитости…, являющиеся рабами евреев".

Фото: Скриншот

Затем Канье опубликовал в Х объявление о новом кастинге для членов своего хора воскресной службы, заявив, что участники должны "чувствовать себя комфортно в футболках со свастикой".

Фото: Скриншот

Тем временем Ким Кардашьян не на шутку расстроена тем, что бывший муж втянул их старшую дочь, 11-летнюю Норт, в скандал с Шоном Комбсом. Он представил новую песню "Lonely Roads Still Go To Sunshine", с участием Дидди, сына Дидди Кристиана "Кинга" Комбса и Норт.

Песня начинается с того, что голос Дидди звучит как благодарность Канье за ​​поддержку, и упоминает, что никто больше не связывался с ним, пока он находится в тюрьме в ожидании суда по обвинениям, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Канье отвечает, называя Дидди отцом, даже до того, как они познакомились лично. Норт появляется ненадолго, но заметно, читая рэп "Когда вы видите, как я сияю, тогда вы видите свет", в то время как Кристиан Комбс читает свой собственный куплет.

Песня "Lonely Roads Still Go To Sunshine" стала новым поводом для ссоры между Ким и Канье

Ким Кардашьян подала в суд, чтобы предотвратить выпуск трека, и теперь "работает над тем, чтобы убрать песню с X".

Незадолго до выхода трека Уэст опубликовал, а затем удалил скриншоты, предположительно демонстрирующие оскорбительную переписку между ним и Кардашьян, где он угрожал ей "войной". Предполагаемый разговор создает впечатление, что Ким владеет авторскими правами на имя Норт и использовала их, чтобы попытаться помешать включению 11-летнего ребенка в трек с Дидди. Это и вызвало яростную реакцию Уэста.

Канье пишет Ким, что никогда больше не будет с ней разговаривать.

"Я спросила тебя тогда, могу ли я зарегистрировать ее имя как торговую марку. Ты сказала да. Когда ей исполнится 18, оно перейдет к ней", – ответила многодетная мать. В одном из следующих скринов она говорит: "Один человек должен зарегистрировать торговую марку! Мы договорились, что когда они родятся, я заберу имена и торговые марки всех наших детей, чтобы никто другой их не забрал".

"Исправь это, или я пойду на войну, и никто из нас не оправится от публичных последствий. Тебе придется убить меня", – заверил Уэст.

Фото: Скриншот

Ким и Канье обручились в октябре 2013 года и поженились в мае 2014-го. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018 год) и Псалм (2019 год). Двух младших детей супругам родила суррогатная мать. В начале 2021 года Кардашьян подала на развод после многочисленных слухов о проблемах в браке. В ноябре 2022 года их официально развели. Недавно знаменитость раскрыла причину крушения их союза.

