Ким Кардашьян шокировала поклонников откровенными фото со своим роботом

Подписчики обвинили Ким в том, что она "продалась" Илону Маску и готова на все, что угодно, ради денег.

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44-летняя американская светская львица, многодетная мать и бизнесвумен Ким Кардашьян снялась для Perfect Magazine, примерив откровенные образы, а также показав миру в очередной раз свой Tesla Cybertruck и робота Optimus Bot от Tesla, которым впервые похвасталась в ноябре прошлого года. Видеоролик и снимки с фотосессии Ким традиционно опубликовала на своей странице в соцсети, ошеломив 357 миллионов подписчиков градусом кадров.

Знаменитость позирует в нижнем белье и чулках, спускаясь по лестнице, в багажнике автомобиля, а также в объятиях робота. На одном из снимков она лежит с ним на пляже, закинув на него ногу. На ней – куртка, сапоги и трусики-стринги. Она смотрит в камеру, а рука робота обнимает ее.

На другом фото она делает селфи с Optimus, а на третьем обнимает его за плечи.

Поклонники Кардашьян отреагировали на увиденное критическими комментариями.

"Быть девушкой, которую ты выбираешь, когда у тебя есть деньги и влияние, это так противно", "За деньги можно сделать что угодно, верно?", "Я так озадачен, почему все удивляются, что она это сделала. Она давно продалась", "Эта женщина никогда не отказывалась от доллара. Душа продана", "Никогда больше не куплю Skims. Меня подташнивает", "Ким бы пропагандировал Холокост, если бы цена была подходящей", – не скрывают своего возмущения подписчики.

Были и те, кто обвинил Ким в популяризации продукции Tesla скандально известного миллиардера Илона Маска, ныне главы Департамента эффективности правительства и старшего советника Дональда Трампа.

"Представьте себе, что у вас есть неограниченные ресурсы, глобальная платформа и власть влиять на миллионы — только чтобы использовать это для прославления миллиардера, активно ухудшающего жизнь стольких людей. Это не просто глухота; это осознанный выбор соответствовать жадности, эксплуатации и перформативному излишеству. При всем, что происходит в мире, это то, что вы считаете достойным празднования? Неловко", – написал один из пользователей.

Ким никак не прокомментировала волну хейта в свою сторону.

Робот Optimus Bot стоимостью $30 тысяч имеет рост 177 см и вес 73 кг и способен передвигаться со скоростью до 4 км/ч. Вместо лица у робота установлен дисплей. Tesla Bot может поднимать грузы весом до 20 кг и управляется системой искусственного интеллекта. Маск представил его в октябре 2024 года. Ким стала одной из первых знаменитостей, у которой он появился.

Ранее Фокус писал, что Ким потеряла огромный бриллиант на свадьбе миллиардеров в Индии.