Китайский стартап научил робота делать сальто вперед (видео)

Человекоподобный робот, известный своей натуралистичной походкой, впервые в мире сделал сальто вперед. Для трюка была использована модель PM01 высотой 1,38 метра.

Related video

Китайский стартап EngineAI показал свой последний прорыв в области робототехники. Впервые гуманоидный робот сделал с места сальто вперед, пишет South China Morning Post.

Выбросив руки вперед, машина подпрыгнула, перевернулась в воздухе и приземлилась почти в том же месте. После приземления робот споткнулся, и чтобы не упасть, ему пришлось сделать несколько шагов вперед, чтобы завершить весь фронтфлип.

Это стало еще одним шагом вперед для робототехнической отрасли после того, как в 2017 году робот Boston Dynamics осуществил сальто назад, спрыгнув с ящика на землю.

А в 2024 году китайский стартап Unitree успешно заставил свою машину сделать сальто назад на земле.

В отличие от Boston Dynamics и Unitree, которые использовали для движений полноразмерного робота высотой 1,5 метра и 1,8 метра соответственно, — EngineAI использовала свою более короткую модель PM01 высотой 1,38 метра.

Тем не менее, сальто вперед является более сложным, поскольку оно требует "более высоких требований к динамическому равновесию робота, мгновенному ускорению и точному приземлению".

Компания EngineAI выпустила несколько моделей роботов, по цене от 13 700 до 20 000 долларов США, основной особенностью которых стала походка, приближенная к естественной человеческой.

Напомним, ранее в Китае большой беспилотник-квадрокоптер и робот-собака устроили перестрелку между собой.

Также Фокус писал, что американский стример, тестировавший робота-пса, давал ему различные команды, которые тот послушно выполнял. Когда парень сымитировал собачий лай, робопес выстрелил в него из огнемета.