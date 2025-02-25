Китайський стартап навчив робота робити сальто вперед (відео)

Людиноподібний робот, відомий своєю натуралістичною ходою, вперше у світі зробив сальто вперед. Для трюку було використано модель PM01 висотою 1,38 метра.

Related video

Китайський стартап EngineAI показав свій останній прорив у галузі робототехніки. Уперше гуманоїдний робот зробив з місця сальто вперед, пише South China Morning Post.

Викинувши руки вперед, машина підстрибнула, перевернулася в повітрі і приземлилася майже в тому ж місці. Після приземлення робот спіткнувся, і щоб не впасти, йому довелося зробити кілька кроків уперед, щоб завершити весь фронтфліп.

Це стало ще одним кроком вперед для робототехнічної галузі після того, як у 2017 році робот Boston Dynamics здійснив сальто назад, зістрибнувши з ящика на землю.

А 2024 року китайський стартап Unitree успішно змусив свою машину зробити сальто назад на землі.

На відміну від Boston Dynamics і Unitree, які використовували для рухів повнорозмірного робота заввишки 1,5 метра і 1,8 метра відповідно, — EngineAI використовувала свою коротшу модель PM01 заввишки 1,38 метра.

Проте, сальто вперед є складнішим, оскільки воно вимагає "вищих вимог до динамічної рівноваги робота, миттєвого прискорення і точного приземлення".

Компанія EngineAI випустила кілька моделей роботів, за ціною від 13 700 до 20 000 доларів США, основною особливістю яких стала хода, наближена до природної людської.

Нагадаємо, раніше в Китаї великий безпілотник-квадрокоптер і робот-собака влаштували перестрілку між собою.

Також Фокус писав, що американський стример, який тестував робота-пса, давав йому різні команди, які той слухняно виконував. Коли хлопець зімітував собачий гавкіт, робопес вистрілив у нього з вогнемета.